政協記者會談粵港澳大灣區 郭衛民回應

郭衛民（中評社 林艶攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）近期中共中央、國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，備受各界關注。發言人郭衛民在記者會上就全國政協在《綱要》的準備過程中所做的工作進行了介紹。



郭衛民表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》是黨中央、國務院的一項重大戰略部署，對於打造好粵港澳大灣區，建設充滿活力的世界級城市群非常重要，對於推動形成國家全面開放的新格局，發揮大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用，保持香港和澳門長期繁榮穩定也具有重要的意義。《大灣區規劃綱要》出台，我想也是大家所期盼的一件事情。



全國政協高度關注粵港澳大灣區的建設，積極推進有關工作。去年兩會期間，政協委員遞交了很多關於粵港澳大灣區建設的提案，其中有158項這樣的提案被立案。圍繞推動粵港澳大灣區的建設，由港澳台僑委員會組成了調研組，到粵港澳三地深入開展調研。全國政協還舉辦了專題雙周協商座談會，全國政協的領導、委員，包括香港、澳門的全國政協委員，還有專家學者大家一起開展了深入的討論、協商，提出了一系列的意見和建議。這些工作對於《綱要》的制定和完善，起到了積極重要的作用。



下一步，全國政協有一系列工作要積極地開展和推進。全國政協將充分發揮自身的優勢，積極推動《粵港澳大灣區規劃綱要》的貫徹和落實。今年兩會期間，政協委員將以大灣區建設為主題開展小組討論，全國政協今年還將圍繞建設國際科技創新中心，促進大灣區內部青少年的交流，創新體系機制等主題，通過召開雙周協商座談會、對口協商座談會，組織委員開展專題調研，開展網絡議政活動等，通過各種形式來建言獻策，凝聚共識，支持推動大灣區建設不斷扎實地向前推進。



（記者 林艷 張心怡 徐夢溪 張爽 後援：郭至君 武毅）

