兩會首場發布會　外國媒體關注啥？

外國記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月3日電（中評報道組）“歡迎更多外國記者到中國採訪和報道，希望外國媒體能夠持續地關注中國的發展和變化。同時我們也希望外國媒體能夠更全面、更客觀地了解和報道好中國。”新任政協新聞發言人郭衛民在回答外國媒體提問時如是說。



隨著中國在全球的影響力不斷擴大，一舉一動都受到外國媒體的強烈關注，今年的兩會便吸引了1000多名外國記者參與報道。在昨日舉行的全國政協首場新聞發布會上，共有四家外國媒體獲得提問機會，政協發言人就他們所關注的話題一一作出回應。



在回應彭博社記者有關中美經貿磋商及未來中美關係走向的問題時，郭衛民表示，中美雙方在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得了實質性的進展。中美盡快達成互利共贏的協議，不僅有利於中美雙方，對世界經濟將是一個好消息。中美作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，在維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮方面擁有廣泛的共同利益，肩負著特殊重要的責任。雙方的共同利益遠大於分歧，合作需求遠大於分歧摩擦。事實充分證明，中美合則兩立、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。



在解答哈薩克斯坦國際通訊社記者有關“一帶一路”倡議的疑惑時，郭衛民強調，中國提出的“一帶一路”倡議，倡導的是和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的“絲路精神”，堅持的是共商、共建、共享原則，因此贏得了越來越多的國家領導人和當地民眾的稱讚和認同，與所謂“地區霸權”毫不相幹。隨著“一帶一路”建設，中國的朋友越來越多。兩千年前的古絲綢之路曾留下了許多東西方商貿往來、文明交融的美好故事，當今時代的“一帶一路”建設也一定會譜寫出人類文明交流的絢麗篇章。