中國科創板制度框架正式確立

中評社北京3月2日電／3月1日晚間，中國證監會、上海證券交易所正式發佈一系列重要規則文件。著眼中國資本市場“增量改革”，“設立科創板並試點註冊制”制度框架正式確立。



新華社報道，設立科創板並試點註冊制，是中央交給上海的三大重大任務之一。作為中國資本市場的又一重大制度創新，科創板定位於“面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求”，重點支持新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業。



“設立科創板並試點註冊制改革的核心在於制度創新，同時增強資本市場對實體經濟的包容性，更好地服務具有核心技術、行業領先、有良好發展前景和口碑的企業，通過改革進一步完善支持創新的資本形成機制。”中國證監會主席易會滿2月27日在國務院舉行的新聞發佈會上表示。



在對市場各方主體進行廣泛徵詢的基礎上，1日，中國證監會發布科創板首次發行股票註冊管理及持續監管辦法。上交所同步發佈的一系列規則，明確了科創板發行、上市、交易、信息披露、退市、投資者保護等環節的主要制度安排。



正式出台的系列規則充分體現“創新”和“包容”的特質。通過設立5套上市標準，科創板將允許尚未盈利的科創企業上市。營業收入快速增長，擁有自主研發、國際領先技術，同行業競爭中處於相對優勢地位的尚未在境外上市紅籌企業，滿足預計市值條件也可以申請在科創板上市。此外，科創板還允許“存在表決權差異安排等特殊治理結構”的企業上市。



科創板將試行成熟市場普遍採用的註冊制，以提高發行效率。與此同時，針對科創企業的特性和需求，科創板在發行定價、交易、信息披露、減持等方面均採用了有別於現有A股的制度設計，參與科創板的個人投資者也被要求符合50萬元人民幣資金“門檻”的適當性管理要求。這有助於在保障市場流動性的前提下保證科創板開板初期的平穩運行。



數據顯示，截至目前中國共有3607家上市公司分別在上海、深圳兩大證券交易所掛牌，總市值超過53萬億元人民幣，穩居全球股票現貨市場“第一陣營”。但與此同時，科技企業在A股市值中的權重較為有限。



“科創板的設立有助於彌補中國資本市場對科技創新支持力度不足的‘短板’，正式發佈的科創板規則對科技創新企業具有更高的包容度。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍評價說，對於創新創業公司和創投行業而言，這意味著寶貴的資本和重要的機會。

來自上交所的消息說，規則公佈後科創板將啟動上市申請受理工作，正式開板及首家公司掛牌的時間取決於企業及投行的準備情況。從總體情況來看，科創板可以上市的企業“數量適當”。



證監會副主席李超表示，科創板試點註冊制並不意味著大量企業可以寬鬆上市。基於嚴格的標準、程序及市場機制的約束，中國科創板不會出現“大水漫灌”的局面。