中評關注：汪洋經常上線哪個APP？

政協新任發言人郭衛民（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）“去年8月，移動履職平台開通後，汪洋主席和其他副主席也都經常上線，一起來參加大家的討論、發表意見。”



新任政協發言人郭衛民在2日舉行的全國政協新聞發布會上透露了這一少為人知的細節。



該APP名為“移動履職”。據悉，APP由全國政協辦公廳設計開發，委員可通過掃描二維碼下載，以用戶名＋密碼方式登錄。目前，委員履職APP有要聞動態、聯絡聯繫、通知公告、主題議政、組群交流、文件材料等欄目。



郭衛民表示，政協委員大多下載了這個移動履職的APP，只要有時間，就可以打開這個APP，裡面除了各種信息外，還有各個重要主題的討論群，比如說關於黨和國家重要工作的，關於醫療衛生、環境保護的，可以隨時參與討論。“這是本屆政協工作的一個創新點”



APP的使用頻率很高，全國政協經常會在平台上組織群組討論。郭衛民在記者會上公開了一系列數據：開通以來，在移動履職平台上一共進行了16次組群的討論，1400餘名委員參加，發言4000多次。政協辦公廳匯集整理出了10個方面的106條建議。今年春節前後，平台上熱議的群組是“做好今年的工作，委員有話說”。很多委員紛紛圍繞這個話題展開討論。



郭衛民還介紹了幾天前在該平台上的一次遠程討論。“在政協會場的主會場，汪洋主席主持，政協的副主席、不少政協委員參加，和全國的6個分會場連線。在這個過程中還播放了一些委員遠程討論的視頻，大家一起來建言獻策，氣氛非常熱烈。”

