疫苗、霸座、酒店衛生　全國政協昨連續點名

全國政協發言人郭衛民2日出席兩會期間首場政協記者會（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）全國政協發言人郭衛民2日在出席兩會期間首場政協記者會時，連續點名一些在對社會造成極大影響的誠信缺失問題，引發記者關注。



“學術不端、制假售假，還有酒店衛生，以及疫苗調包也就是把便宜的疫苗充當貴的疫苗等問題，都涉及誠信缺失問題，甚至有些問題已經涉嫌違法犯罪”，郭衛民說。



郭衛民指出，社會誠信體系建設很重要，是完善社會主義市場經濟體制，推進國家治理體系和治理能力現代化的一項重要任務。這些現象在一些地方屢禁不止，大家對此深惡痛絕。建立社會誠信體系，是我們一項急需進一步加強和改進的工作。



他介紹說，自2014年國務院出台了《社會信用體系建設規劃綱要（2014－2020年）》後，各有關部門積極落實《綱要》要求，加快推進社會信用體系建設，取得了積極的進展。比如，不斷完善了標準體系，形成了法人和其他組織統一的社會信用代碼，相當於機構的“身份證”，這張“身份證”終生跟隨，可以很方便地查詢其信用記錄。



已經建成了全國信用信息共享平台，實現了中央部門、省區市和市場機構信息披露和信息公示的互聯互通。還比如開設了“信用中國”網站，這個網站對公眾開放，對法院“執行難”、欠稅不還等嚴重失信行為發揮了很大的震懾作用。在稅務、工商、法院執行、安全生產、食品藥品安全等領域建立了一系列的聯合激勵和懲戒機制。



據郭衛民介紹，從2013年10月到去年12月底，共累計限制失信人購買機票1746萬人次，限制購買動車、高鐵票547萬人次。“這套體系的建設發揮了很大作用。大家注意到，前一段時間我們在處理一些‘霸座’現象時，就使用了這個系統，‘霸座’人就坐不了高鐵和飛機了。”



對社會誠信體系建設，全國政協也非常關注。郭衛民指出，全國政協委員通過提交提案等方式提出了很多意見和建議。委員們認為，社會誠信體系的建設是一項長期的、複雜的、系統的工程，需要全社會共同努力。大家認為要進一步加強誠信教育，健全行業規範，完善褒揚懲戒機制，努力營造一個全社會誠實守信的社會環境，讓失信者寸步難行，讓守信者一路綠燈。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）

