中評鏡頭：政協會議登場　維安工作滴水不漏

全國政協十三屆二次會議今天下午在人民大會堂正式登場，現場維安層級拉高，嚴禁車輛臨停。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月3日電（記者 倪鴻祥）全國政協十三屆二次會議今天下午在人民大會堂正式登場，為了做好維安工作，維安人員2日開始就嚴禁車輛停靠，就連手機必備的行動電源（充電寶），也被要求寄放在場外不準攜帶入內。



全國政協會議下午3時舉行開幕會，除審議通過這次會議議程，政協主席汪洋將提出關於政協全國委員會常務委員會工作的報告，副主席蘇輝也將提出政協委員會常委關於政協十三屆一次會議以來提案工作情況的報告，其中是否會針對兩制台灣方案表達看法，引人關注。



由於3月4日人民大會堂還將舉行十三屆全國人大二次會議新聞發佈會、5日將召開十三屆全國人大二次會，因此人民大會堂外2日開始拉高維安層級，2日下午舉行全國政協會議新聞發佈會就開始嚴禁車輛停靠，不但有警察指揮車及拖吊車到場壓陣，而且警察就站在人行道上要求車輛不得逗留，以三管齊下的方式落實道路淨空。



過去兩會開會，新聞記者習慣攜帶手機及行動電源（充電寶）入場，以防手機因傳輸新聞訊息而耗盡電源，這次維安人員拉高維安層級，一律禁止“充電寶”進入大會堂，所有“充電寶”被要求放置在一個個小方格內，直到會議結束記者離場才能取回。

