美國載人版“龍”飛船首次試飛

中評社北京3月2日電／在貨運版“龍”飛船多次飛行成功基礎上，美國太空探索技術公司的載人版“龍”飛船2日首次試飛。不過這次飛船上只搭載著一個假人模型。這是美國在航天飛機退役8年後邁出的恢復載人發射能力的關鍵一步。



新華社報道，美國東部時間2日2時49分（北京時間15時49分），載人“龍”飛船搭乘“獵鷹9”火箭從佛羅里達州肯尼迪航天中心39A發射台升空，大約11分鐘後，飛船與火箭順利分離，繼續飛向國際空間站。



這次試飛旨在驗證載人“龍”飛船安全運送宇航員往返空間站的能力。飛船上載有一個身穿白色宇航服、名為里普利的假人，其名字來源於電影《異形》中的經典角色埃倫·里普利。這個假人的頭部、頸部和脊柱等裝有多個傳感器，用於收集飛行過程中的相關數據。



按計劃，飛船將於3日與空間站對接，送去大約180千克的物資和設備，並於8日脫離空間站，將一些重要科學樣本帶回地球。

2011年美國航天飛機退役後，美國運送宇航員往返國際空間站全部“仰仗”俄羅斯飛船。為改變這一尷尬局面，美國大力發展商業載人航天。2014年，太空探索技術公司和波音公司從美國航天局獲得總計68億美元的合同，分別建造載人“龍”飛船和“星際客機”載人飛船。



美國航天局局長布裡登斯廷2日在社交媒體推特上說：“今天的成功發射開啟了一個新篇章，使我們距離用美國火箭從美國本土再次將美國宇航員送上太空更近一步。”



與多次赴國際空間站完成補給任務的貨運“龍”飛船相比，載人“龍”飛船更大、更重，它裝有生命支持系統，並增加多台發動機，以便飛船在發射台和上升階段出現緊急狀況時宇航員逃生使用。



按照美國航天局的計劃，本次試飛成功後，載人“龍”飛船將於今年7月開展首次載人飛行，將兩名美國宇航員送往空間站。