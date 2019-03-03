汪毅夫：參加新政協的黨派單位  

當年的《華商報》刊登了“台灣民主自治同盟號召台灣同胞響應五一口號”的新聞 中評社北京3月3日電（作者 汪毅夫）據《中國人民政治協商會議第一屆全體會議紀念刊（1949）》，參加新政協的黨派單位共14個：中國共產黨、中國國民黨革命委員會、中國民主同盟、民主建國會、無黨派民主人士、中國民主促進會、中國農工民主黨、中國人民救國會、三民主義同志聯合會、中國國民黨民主促進會、中國致公黨、九三學社、台灣民主自治同盟、中國新民主主義青年團。當時，中國國民黨革命委員會、三民主義同志聯合會和中國國民黨民主促進會都是中國國民黨的派別。與國民黨的頑固派不同，這三個國民黨的派別，放棄中國國民黨的反共立場，響應中國共產黨“五一口號”，光榮地參加了新政協。另有民主社會黨的革新派“革新民主社會黨”，也響應中共“五一口號”，但民主社會黨的這個派別在新政協召開前已決定自行解散，其負責人汪世銘乃以“特別邀請代表”的身份參加新政協並在新政協大會上發言。“無黨派民主人土”簡稱“無黨派”，與“黨”的“派別”不同的是，這個“派別”是“無黨”的派別。另外，台灣民主自治同盟是由台灣人士組成的政黨，也積極響應中共“五一口號”，儘管成員數很少，卻也在新政協享有一席之地，受到高度尊重。



習主席《在〈告台灣同胞書〉發表40周年紀念會上的講話》“鄭重倡議，在堅持‘九二共識’、反對‘台獨‘共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，達成兩岸關係和平發展的制度性安排”。我想，當年響應中共“五一口號”是新政協的“共同政治基礎”，習主席此番倡議的政治協商也有“共同政冶基礎”的前提：堅持“九二共識”、反對“台獨”；我還想，中共“五一口號”裡的“討論並實現”，同習主席倡議的“協商”和“達成”，表現的都是“坐而論，起而行”的理性務實；我又想，台灣各“黨”的“派別”，“在堅持‘九二共識’、反對‘台獨’的共同政治基礎上”，應該也可以是此番政治協商的黨派單位。



附帶言之，“單位”本是佛家用語。行腳僧人到寺院落腳稱“掛單”，掛單後取得的鋪位就叫“單位”。在政協會議裡，單位後來改稱“界別”了，如“中共界、”“民革界”、“台盟界”等。



（作者系全國台灣研究會副會長、廈門大學台灣研究院講座教授）