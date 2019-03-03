中評關注：用人有偏向　盧秀燕愛用選舉人才

盧秀燕找陳子敬（前排左二）擔任台中市副市長，就是看中他在警界的人脈與威望。（中評社 資料照） 中評社台中3月3日電（記者 林谷隆）彰化第一選區“立委”補選，國民黨徵招前彰化副縣長柯呈枋參選卻惹出爭議，因為柯投入選戰喊出“辭官參選”，結果被踢爆在1月21日已經到台中市政府報到，被台中市長盧秀燕網羅擔任“市府參事”一職。盧秀燕愛用選將型官員，柯呈枋不是頭一個，市府團隊中還有副市長陳子敬、社會局長李允傑、勞工局長吳威志都投身選舉過，盧秀燕用人哲學重視民意基礎。



柯呈枋出生在彰化伸港，中正大學勞工所畢業後，考上公務人員，2006年回到彰化縣政府，歷任秘書、計劃處長、勞工處長、縣長機要秘書、彰化縣副縣長，一路受到前彰化縣長卓伯源信賴。2014年柯在卓的鼓勵下，投入國民黨彰化縣長初選，最後敗給前藍委林滄敏，柯也淡出彰化政壇，最近才因為參選彰化“立委”補選再度浮上檯面。



據了解，原任“勞動部”勞動力發展署雲嘉南分署長的柯呈枋，從1月21日到台中市政府報到之後，當天就依法請特休，休到2月27日，3月4日上一天班後，依選罷法規定自3月5日公告候選人名單當天起至3月16日投票日止，柯呈枋又可以請事假或休假，如果柯當選，等到報到日，柯呈枋就會離職。



所以柯呈枋到台中市政府擔任“參事”一職，本質上就是掛職，為何台中市長盧秀燕願意這樣做，一方面是受到“立法院”老同事卓伯源商請；二方面則是幫柯一把，只是讓出市府參議掛職3個月，等到柯當選，參議一職就會空出來，人事更動完全符合法規；第三則是台中幫了柯呈枋，等同是幫了一個“立委”，未來台中市向“中央”爭取預算，盧秀燕除了台中三席藍委，這一席彰化藍委也是自己人，所以怎麼算盧秀燕都不會吃虧。



盧秀燕愛用藍營選將型官員，也可以從她的市政團隊中，擁有三名曾參與縣市長選舉的部屬，觀察到一些跡象。包括現任台中市副市長陳子敬，警察大學38期畢業，在警界備份極高，從台南市警局局長退休後，2017年6月30日宣布以無黨籍參選台南市長，2018年在“在野聯盟”整合之後，宣布退選，改為全力支持國民黨候選人高思博。



盧秀燕當選台中市長後，陳子敬名列盧團隊第二波公佈的新市府成員，更高居副市長一職，當時是這樣介紹陳子敬“在警界服務許久，治安管理業務嫻熟，居高位而謙卑，待下屬親切有禮，又瞭解台中，是台中不可多得的在地人才，更是警消界推崇的好長官，可為台中長治久安做好基礎工作。”



畢竟盧秀燕過去都是擔任民意代表，從未做過行政首長，接掌全台第二大城台中市，知道治安的重要性，邀陳子敬入閣，看重就是他在警界的人脈與威望，希望“鎮住”台中的黑白兩道。



現任台中市社會局長李允傑也曾是藍營選將，2018年曾參與國民黨嘉義市長初選，最後輸給回鍋參選的黃敏惠，之後短暫時間到新加坡李光耀公共政策學院擔任訪問教授，在九合一選後，受黨中央推薦加入盧秀燕團隊。



而現任台中市勞工局長吳威志，則是盧秀燕網羅的藍營選將中，唯一真正參選過“縣長”的官員，他在2009年因國民黨提名之張麗善臨時退出雲林縣長選舉，吳威志在投票前57天緊急披上戰袍，以學者身份被臨時徵召參選，最終敗於民進黨籍縣長候選人蘇治芬，確保有藍軍在雲林縣長選戰不缺席。



吳威志曾任雲林科技大學科技法律所教授，也擔任過雲林縣“馬英九之友會”召集人，在雲林縣長選舉後，在台灣政壇沈潛好長一段時間，2016年代表國民黨出席黨產會舉辦的聽證會，因不滿黨產會委員連番壓迫式逼問，憤而離席才再度躍上媒體版面。接任台中市勞工局長後，吳威志有別其他選將型官員，姿態放得很低又格外低調，蠻符合盧秀燕的用人哲學。