台中選舉恩仇錄　彰化“立委”補選演續集

彰化第一選區“立委”補選倒數最後二周，國民黨候選人柯呈枋邀請藍委江啟臣助選。（照片：國民黨彰化縣黨部提供） 中評社彰化3月3日電／彰化第一選區“立委”補選倒數最後二周，藍綠兩陣營2日都找來中生代政治明星助陣，國民黨候選人柯呈枋邀請國民黨“立院”黨團總召江啟臣助選，民進黨候選人黃振彥則找來“交通部長”林佳龍助陣，因為江啟臣曾投入國民黨台中市長初選，當時批龍砲火相當猛烈，現今江、林都轉戰中央，兩人還沒在“立法院”備詢對陣，就先在彰化交手，讓這場選舉增添了台中選舉恩怨的味道。



彰化第一選區“立委”原為王惠美，王在九合一選舉代表國民黨當選彰化縣長，“立委”遺缺將在3月16日補選，候選人有三位，國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋，民進黨提名前鹿港鎮長黃振彥，還有無黨籍鹿港房仲業者紀慶堂參選。



江啟臣2日上午在鹿港市場為柯呈枋輔選時表示，台中、彰化本是一家人，這柯(顆)不只有力量，還有“土包子”的實在與接地氣，更有中央與地方的行政經驗，是不可多得人的優秀人才，他特別準備了鹿港有名的包子來送柯呈枋，預祝柯“包中”，也把包子分送給天未亮就起床為生計打拼的市場攤商，請大家一起支持真材實料又接地氣的柯呈枋。



柯呈枋則表示，對手由民進黨主席坐鎮，而他則請鄉親當他的後盾與靠山，最後這二周，他將按既定節奏打完選戰，以家戶拜訪與村里座談深入基層，激起選民熱情，提高投票率，努力衝刺，爭取勝選，力保彰化這一席區域“立委”。



民進黨籍“交通部長”林佳龍則是在2日下午，陪同候選人黃振彥來到鹿港頂番婆玉鳳宮參拜。林佳龍表示，鹿港是媽媽的娘家，讓他想起小時候過年來到這裡，看到滿滿的人情味及品嘗在地美食。彰化鹿港地區需要交通建設，促進地方觀光的發展，包括台中綠線捷運延伸，“交通部”也已經播款至彰化縣政府，未來三鐵共站鐵公路匯集後，當地將成為中台灣的心臟。



林佳龍表示，鹿港是台灣歷史中相當重要的文化城，也向大家推薦黃振彥，肯定他在擔任鹿港鎮長時期的政績，曾成功爭取到推動“鹿港國家歷史風景區”經費，期盼黃振彥若能當選“立委”，未來爭取交通、觀光方面的資源，他也一定全力配合。



對於媒體詢問國民黨提名的柯呈枋擔任台中市政府參事，卻在彰化進行“立委”選舉的看法。林佳龍表示，有志於服務彰化在地的參選人，在地服務才是對地方最大的誠意。市府參事為重要職缺，對手上任後即請假登記參選彰化“立委”，未服務台中市民卻領台中人的納稅錢，這樣的決定對兩地的民眾都相當不公平。