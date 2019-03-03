中評鏡頭：人民大會堂展示國畫、書法有看頭

“萬壽中華”圖寓意56個民族萬眾一心實現偉大中國夢。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社北京3月3日電（記者 倪鴻祥）北京市天安門廣場西側的人民大會堂是全國政協委員及全國人大代表開會及辦公地點，也是舉行重要政治外交活動的場所，大會堂一樓大廳內左右兩側屏風牆正反兩面經常更換著名水山國畫，今年展出作品十分特別，其中一面是南京特產、中國傳統提花絲織錦段“雲錦”編織的 “萬壽中華”圖，寓意56個民族萬眾一心，實現偉大中國夢的藝術品。



全國政協十三屆二次會議今天下午正式登場，昨天2日先在人民大會堂一樓舉行新聞發佈會，十三屆全國人大二次會議排定5日開會，4日會舉行人大會議新聞發佈會，人民大會場各個會議廳前展覽的國畫、書法，宛如呈現千年中華文化藝術史的縮影。



今年人民大會堂左右兩側屏風牆展出的藝術品十分特別，其中2日下午政協會議新聞發佈會外的屏風牆，展示作品是南京“雲錦”編織而成的“萬壽中華”圖，圖中綉有一艘大龍船在江中昂揚航行，前後還有一大群仙鶴追隨共同迎向紅色太陽，作品寓意出56個民族萬眾一心、同舟共濟，在中共的帶領下不斷前行，共同實現偉大中國夢。



雲錦至今有約1600年的歷史，是一種中國傳統提花絲織錦段，採用15世紀發明的雲錦妝花環形大花樓木織機由兩人配合織造，屬於南京特產，因其圖案絢麗、紋飾華美如天上雲霞而得名，與四川的蜀錦、蘇州宋錦並稱“中國三大名錦”，南京雲錦織造技藝曾在2009年入選聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》。



至於新聞發佈廳的屏風牆背面展示的是2016年中國國家畫院國畫院藝委會主任李延聲所畫《翠柏意蔥蘢、瑞鹿鳴佳音》；另一側的屏風牆分別展示廣東山水畫家許欽松於2008年初完成的山水國畫《南粵春曉》，以及《蘭亭集序》。