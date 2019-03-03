中評關注：政協願當台灣後盾　兩岸險中求穩

大陸兩會登場，中美台三角關係與兩岸關係，是否有新發展？備受矚目。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月3日電（記者 黃文杰）大陸全國政協第十三屆二次會議新聞發布會2日下午三點，在人民大會堂新聞發布廳召開，會場兩岸議題，聚焦於台灣與大陸怎樣看待“政治協商”定義？應該扮演怎樣角色？大陸釋出台灣各黨派有表態統一的自由，也願意當台灣後盾，但是目前台灣仍是民進黨蔡政府執政，想要走到兩岸和平統一，勢必險中求穩。



中評社記者參與新聞發布會，在現場第一手觀察，全國政協發言人郭衛民答覆新加坡《聯合早報》提出的兩制台灣方案，當中的民主協商議題，釋出清楚政治訊號，就是“台灣各黨派有表態統一的自由”，不容許民進黨曲解九二共識，阻擋台灣追求兩岸統一的意願。



這也是大陸領導人習近平在倡議的“民主協商”之後，引起台灣內部熱烈討論，卻已經被蔡英文用盡辦法阻擾，甚至祭出坐牢判刑，為兩岸和平蒙上陰影。



不過兩岸和平發展，時間不會等人，預料今年也可能由大陸單方面啟動，初步先透過學術研討會、智庫互訪交流做起，再慢慢擴大規模和參與者代表的領域？



兩岸關係到底會走向和平？台海是否走向戰爭邊緣？2019年絕對是關鍵年。



民進黨蔡英文執政已經過半，也堅持要尋求連任，為了扭轉民調低迷劣勢，勢必拉高分貝“聯美抗中”，自然敢大聲對中國大陸嗆聲，強力拒絕“一國兩制”。



這種透過外部刺激，來強化台灣內部綠營認同，卻可能把台灣推向戰爭邊緣。



記者發布會現場，可以感受大陸面對來自中美貿易戰的壓力，也深知台海問題，會成為美國插手介入的籌碼，中美台三角關係怎樣走向？備受矚目。



郭衛民提到，“由於歷史文化、社會制度、發展階段的不同，中美之間難免存在一些分歧。但雙方的共同利益遠大於分歧，合作需求遠大於分歧摩擦”。



這意味中美可以尋求合作，民進黨政府也不要誤判形勢，誤以為敢對大陸嗆聲，贏得“辣台妹”封號，沾沾自喜，因為隨時可能被犧牲。



大陸全國政協也表達善意立場，願意成為台灣各黨派追求統一的堅實後盾，尤其在堅持九二共識基礎上，民主協商形式可以靈活多樣，這也給了台灣各黨派一個溝通管道。



這個溝通“渠道”，屆時是否水到渠成？仍有待觀察，不過兩岸和平發展，正如大陸兩會選在春季登場，一種冬末春醒的期待。