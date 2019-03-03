台灣“一國兩制協會”聚會　各界人士齊聚

“台灣一國兩制研究協會”2日上午在台中舉辦第五屆第一次會員大會。（中評社） 中評社台中3月3日電／台灣統派團體“台灣一國兩制研究協會”2日上午在台中舉辦第五屆第一次會員大會，現在齊聚一百多名關注兩岸關係發展、致力尋求兩岸和平統一的台灣各界人士參與，前台大心理系教授黃光國、台灣一國兩制研究協會理事長蔡武璋等統派人士齊聚一堂，認真探討當前兩岸議題，還有本願山彌陀講堂住持釋信願也受邀到場，代表宗教界人士發言，力謀兩岸蒼生的福祉。



台灣一國兩制研究協會理事長蔡武璋表示，一國兩制研究協會自創會以來，已進入第十年，目前會員已經突破3千人，在過去這段時間一直為了海峽兩岸的文化、經濟及和平發展奉獻一己之力，因為兩岸人民都是同文同種的中華兒女，雖然在過去的歷史緣故造就了不同分治、不同的分制，這是歷史事實，但是我們以和諧的氣氛來作為親情的融洽方向發展，定可以營造一個更和諧、和平的兩岸幸福未來。



受邀到場的本願山彌陀講堂住持釋信願也說，他是出家人，為什麼會出現在這個活動，這是因為學佛之人，要心懷百姓蒼生的福祉，所以要關心國家大事，但是不參與政治。他學佛32年最敬佩的人，就是台灣一國兩制研究協會的蔡武璋理事長，因為蔡理事長無私奉獻，一直為兩岸和平努力，這很值得我輩效法。



國民黨中央委員謝坤宏更在活動中喊出“中美和平，世界太平；中日和諧，亞太安定；中華一統，天下大同”，獲得與會者一致叫好。活動還邀請前台大心理系教授黃光國進行專題演講，讓與會者暸解近期中國大陸推動一國兩制台灣方案的脈絡由來。



出席人士包括台大心理系前教授黃光國、前國民黨“立委”蔡錦隆、國民黨中央委員謝坤宏、本願山彌陀講堂住持釋信願、中華兩岸企業交流協會理事長陳堂立、秘書長凃海俊等人。