王金平：7日正式宣布參選“總統”

中評社台北3月2日電／前“立法院長”王金平今天在臉書宣布，此時因緣俱足了，將於7日上午10時在台北國際會議中心頂樓正式宣布投入2020“總統”大選，“讓世界看到台灣，帶台灣走向世界”。



國民黨內目前正式宣布爭取“總統”提名的有前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，王金平將是第4位宣布參選者；黨主席吳敦義雖然仍未表態，參選可能性也很高。



中央社報道，王金平今天表示，7日上午10時將正式宣布參選2020“總統”大選，地點選在台北國際會議中心頂樓舉辦，並將發表參選演說和競選LOGO。



王金平在臉書中公布的參選2020“總統”活動文宣，背景以藍天白雲為底、國旗為伴，還包括由幾何線條組成橋梁的圖像，呼應日前推出的新書“橋”；此外，LOGO的橋墩，是由“王金平”名字對半剖開橫放，希望透過他，“讓世界看到台灣，帶台灣走向世界”。



王金平日前透露，當天高雄鄉親將搭3輛遊覽車北上力挺，媒體關注高雄市長韓國瑜是否會到場，王金平說，當天力挺的都是真正的鄉親，他是要向鄉親宣布參選，而非為了所謂有份量的人。



王金平日前也表示，他不是為了做“總統”參選，而是為追求“國家安全”、社會和諧安定、兩岸和平、經濟發展，以及讓人民過好日子。



國民黨“總統”初選機制日前通過採取7成民調、3成黨員投票決定人選，王金平的基層實力雄厚，未來將如何拉抬自身民調是出線與否的關鍵。