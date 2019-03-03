中評關注：統一聲響起　蔡政府祭法律可擋？

大陸全國政協發言人郭衛民2日下午在全國政協十三屆二次會議新聞發佈會指出，台灣各黨派階層都有表達“統一”的自由。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月3日電（記者 倪鴻祥）大陸全國政協發言人郭衛民2日下午在全國政協十三屆二次會議新聞發佈會指出，在堅持“九二共識”基礎上，民主協商形式可以靈活多樣，且台灣各黨派階層都有表達“統一”的自由；但蔡政府的陸委會不惜以違反《兩岸人民關係條例》處5年徒刑為由反制，嚴禁台灣人民赴陸參與民主協商，外界可清晰感覺，大陸已開始廣開統一言路，在言論上走上統一進行式，而蔡政府卻竭盡全力圍堵。



全國政協十三屆二次會議今天下午正式登場，2日下午舉行新聞發佈會，政協發言人郭衛民在會中被問到全國政協對於“兩制台灣”方案協商的看法，指出廣泛的民主協商，可以提供台灣民眾更暢通意見表達渠道，不影響也不取代兩岸協商，還可以為兩岸談判提供堅實的民意支撐；同時也指出政協可以在兩岸民主協商中發揮重要作用，將繼續深化與台灣各黨派、組織交流，推進祖國統一進程。



這番話不只提到台灣人民及社會各階層都有談論“統一”的自由，也提到廣泛的民主協商形式可以靈活多樣，不影響兩岸協商；換言之，民主協商的方式並非拘泥於正式形式，而是作為傾聽民意之用，或者可先從學術討論方式進行，且大陸並未排除兩岸協商的可能性及位階。



台灣民進黨政府對於“兩制台灣方案”的民主協商可謂強力抗拒，除了陸委會主委陳明通公開點名新黨主席郁慕明，如果去對岸參加民主協商一國兩制台灣方案，違反兩岸條例79條之三、情節嚴重處5年以下有期徒刑，還警告一般民眾去談的話一樣觸法。蔡政府的做法明顯以圍堵來對抗大陸的統一壓力，只是對蔡政府而言，比較被動的是，在言論自由的台灣，綠營民眾可以大談台獨，甚至可以建立所謂的“台獨建國”組織，還可以全球連線，卻欲以司法阻止台灣民眾或團體赴大陸談統一，似乎欲加之罪。

