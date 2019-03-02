王金平尋求支持參選“總統”　徐耀昌樂觀其成

中評社台北3月2日電／苗栗縣長徐耀昌今晚舉辦春酒宴請各鄉鎮地方幹部，前“立法院長”王金平出席，並表達爭取國民黨“總統”提名決心，尋求客家鄉親支持；徐耀昌表示“樂觀其成”。



中央社報道，今晚在頭份市舉辦的春酒晚宴，由苗栗縣長徐耀昌作東，國民黨中常委林榮德居中連繫，共席開25桌，包括苗栗縣籍2席“立法委員”陳超明、徐志榮，以及苗栗縣議會正、副議長、近20名縣議員與18鄉鎮市中16名鄉鎮首長出席。



當主持人宣布“神秘嘉賓”王金平出席時，現場響起熱烈掌聲，還有人高喊“總統”好”。王金平開心地表示，預訂將於7日宣布參選“總統”，因此特別前往苗栗爭取徐耀昌以及客家鄉親的支持。



徐耀昌表示，擔任4屆“立委”期間，王金平是老長官，十分支持苗栗縣的各項建設，可說是“功在苗栗”，對於王金平登記參加國民黨“總統”提名，可說是“樂觀其成”，也希望未來的“總統”可以給苗栗多一些資源，讓苗栗“脫胎換骨”。



王金平表示，決定參選國民黨2020年“總統”候選人提名，並不是為了當“總統”而選“總統”，而是為了“中華民國”、台灣而競選，如果順利當選“總統”，首要之務就是與對岸開啟和平談判，同時在國內取得共識，解除目前台灣面臨到的內外困境，如此一來，經濟問題自然就能迎刃而解。



王金平說，“總統”“只做一任”，達成兩岸穩定和平、國內團結和諧、經濟上繁榮發展，就會為大家挑選好的“繼任者”，讓台灣持續向前邁進，因此，除了希望黨員支持外，也呼籲鄉親幫忙推銷王金平，拉抬民調。



苗栗縣議會議長鍾東錦於致詞時，大力讚揚王金平的理念有助於改變國內政治生態，台灣將來才會有希望，在黨內初選階段，將率領議會同仁，全心全力為王金平“拉票”。