社評：政協首談兩制台灣方案民主協商有深意

全國政協新聞發言人郭衛民（中評社 林艶攝） 中評社北京3月3日電（評論員 林艶）中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上倡議台灣各界推舉代表性人士開展“兩制”台灣方案的民主協商，引發了兩岸的熱烈回響。昨天上午，全國政協新聞發言人郭衛民在全國兩會首場發布會上就此倡議相關內容作出回應，這也是全國政協新聞發布會上時隔三年再度出現台灣問題。政協新聞發言人的此番表態究竟有何重要意涵？



第一，意味著關於兩岸關係和平發展的“制度性安排”民主協商進入進行時。眾所周知，政協是協商民主的重要渠道和專門協商機構，從1948年各民主黨派響應“五一口號”並在隨後召開政治協商會議的歷史經驗中，我們可以看到全國政協在兩岸民主協商中發揮重要作用。郭衛民在發布會上對全國政協未來所能扮演的角色做了詳細闡述，他表示，全國政協將貫徹好習近平總書記重要講話精神，緊緊圍繞開展民主協商、達成制度性安排等問題，發揮自身特色，積極作為。我們認為，全國政協關於開展“兩制”台灣方案的民主協商的首次官方表態時間點，特別選擇在一年一度“共商國是”的全國兩會期間，具有非常特別的意義。



第二，意味著兩岸民主協商將充分傾聽台灣民眾意見、尊重台灣主流民意。郭衛民的回應特別對民主協商的定義做了闡述，這也讓外界對於兩岸民主協商有了更清晰的認識。郭衛民指出，民主協商是寄希望於台灣人民、尊重台灣主流民意的體現。廣泛的民主協商可以為台灣民眾提供更暢通的意見表達渠道，不僅不影響、不取代兩岸協商談判，還可以為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐。這幾句話的重要性在於指明了兩岸民主協商與兩岸協商談判之間的內在邏輯聯繫，即民主協商不等於協商談判，但可以為協商談判提供堅實的民意支撐。必須指出的是，民進黨當局近來通過擬修改“兩岸人民關係條例”延長台當局退休高官赴陸、點名台灣統派人士“不要以身試罰”等方式阻撓台灣民眾赴大陸進行民主協商是有違民意的做法。我們認為，既然兩岸民主協商不等於協商談判，民進黨當局應該敞開胸懷，充分尊重民意，讓島內各黨派、各階層都有充分表達意見和建議的自由。



第三，意味著“九二共識”、反對“台獨”是民主協商的政治前提，不設政治前提的民主協商不存在。郭衛民在回答記者提問中，強調在堅持“九二共識”、反對“台獨”的政治基礎上，民主協商的形式可以靈活多樣。這句話隱藏的深層次含義在於在堅持“九二共識”的基礎上，民主協商的任何形式都可以談，但倘若沒有“九二共識”，一切將無從談起。民進黨當局一直希望可以在不設政治前提下與大陸進行協商，卻忽略了兩岸關係過去20多年的事實說明，兩岸協商、對話和交流都基於“九二共識”的政治前提。至今為止，大陸在這個原則上的堅持從未鬆動，我們從郭衛民的表態中可以看出未來的兩岸政治協商及兩岸協商談判也須基於這個共同的政治基礎下進行。



今年是新中國成立70周年，也是人民政協成立70周年。我們相信，全國政協未來也將會充分扮演好其作為政治協商重要機構的角色，在“兩岸”台灣方案的探索過程中貢獻智慧和力量，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。