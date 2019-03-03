快評：廣泛聽取意見還不是政治協商政治談判

中評社快評/全國政協發言人、國務院新聞辦公室副主任郭衛民3月2日下午在新聞發布會上表示，各界都注意到，習近平總書記在民主協商闡述新時代與民族復興和平發展的重要指示，在兩岸與海外引起積極迴響，民主協商是更普遍廣泛充分的民意，對於促進兩岸社會交流聚同化異，幫助台灣社會各界參與兩岸關係和平發展與和平統一，發揮重要作用。他說，倡導民主協商是寄希望於台灣人民尊重台灣主流民意的一種體現，台灣各黨派各階層都有表達統一的願望與權益，不過民進黨當局打著民主的晃子，曲解九二共識，無視民眾對統一的需求，因此廣泛的民主協商，可以提供台灣民眾更暢通意見表達渠道，不影響也不取代兩岸協商，還可以為兩岸談判提供堅實的民意支撐。



習近平總書記1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出探索“兩制”台灣方案時說，“我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判”；并倡議“在堅持‘九二共識’、反對‘台獨’的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排”。



習近平的前述談話引起兩岸各界積極反應，民進黨當局反駁、反制并不令人意外，但效果一定有限，因為執政者不可能封殺、禁止人民表達事關兩岸何去何從及自己切利身的意見和訴求。何況大陸與台灣各黨派、團體和人民的對話溝通、意見交換，是為了廣泛聽取和吸納台灣各界人士的意見和建議，是民主協商的一種形式，也是充分尊重台灣民意的一種表現，遠不是兩岸政治協商或政治談判；但是廣泛的溝通對話和意見交換，有助於尋求社會的共識，推進政治談判，并為未來的兩岸政治談判提供堅實的民意支撐。

