法國黃背心運動勢衰　欲3月中旬大動員

中評社香港3月3日電／法國“黃背心”連續第16個週六上街抗議，全國參與人數降到4萬以下，總統馬克龍呼籲群眾讓生活回歸民主常軌，但仍有人號召於3月中旬大動員。



中央社報道，法國內政部統計，今天全國約有3萬9300人上街、巴黎約4000人，比起上週六的全國4萬6600人、巴黎5800人，明顯減少。



巴黎的遊行大致平和，但在西部城市南特有數人受傷，南部的土魯斯也有民眾與警力衝突，4名維安人員輕傷，共逮捕16人。



雖然街頭抗議人數近幾週以來遞減，但部分“黃背心”團體號召在3月再次強力動員群眾上街，尤其是3月16日的週六，屆時“黃背心”運動發起滿4個月，全國公民大辯論也正好結束。



全國公民大辯論是馬克龍為解決“黃背心”運動危機而指示辦理，盼以辯論取代暴力，自1月15日到3月15日，鼓勵全國公民針對稅制、公民權等特定議題發表意見，由政府蒐集整理後，再給出回應。



馬克龍近日重申，抗議群眾不會改變政府政策，意見表達場域應轉向民主辯論及5月的歐洲議會議員選舉，是時候讓生活回歸民主常軌。



“黃背心”運動始於去年11月中旬，起初是反對調漲燃油稅，在政府取消調漲後，群眾轉為要求更多直接民主及賦稅公平，每週六持續抗議，零售業、觀光餐飲業營收都受影響。



雖有一些聲音建議政府直接禁止遊行，但馬克龍說，政府不會禁止遊行，那是憲法保障的權利。



馬克龍去年的民意支持率因實施多項改革而連續降低，近期有回升趨勢。



根據民調機構Odoxa替France Inter電台及快訊週刊（L'Express）執行、於2月25日公布的調查，馬克龍的支持率提升到32%，比一個月調查多2個百分點，也比去年12月的最低點27%好些。



Odoxa另執行一項調查發現，已有逾半數（55%）的受調者希望“黃背心”停止街頭抗議。