大華網：特金二會破局　美中貿易談判添變

特金二會無果而終（網絡相） 中評社香港3月3日電／在舉世錯愕下，美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩會談日前宣吿破局；雙方非但沒有簽訂協定，也未提第三次川金會計劃。大華網路報今天專欄文章說，這固然不致使朝鮮半島局勢急轉直下，但卻可能引起連鎖反應，造成預期之外的影響。



去年六月十二日在新加坡舉行的首次特金會中，朝鮮承諾朝向朝鮮半島“完全無核化”努力，美國則承諾提供朝鮮安全保障，雙方合作建立朝鮮半島長久和平。雖然外界期待頗高，但由於雙方的“完全無核化”定義不同，對於如何進行，更無法達成共識，以致八個月來一直原地踏步，毫無實質進展。



這次特金二會前，特朗普多次表示“不急於立刻解決”朝鮮核武，似乎暗示只要朝鮮停止生產核彈頭及發射導彈，就算是“無核化”；再加上首場會談前，特朗普表示“會非常成功”，金正恩也說“肯定將有讓所有人都歡迎的成果”。所以外界普遍預期，朝鮮可能同意拆除寧邊核設施，停止製造核武材料，作為交換條件；美國則會同意放寬部分制裁，讓朝鮮經濟可以喘口氣；雙方不僅會簽署和平條約或終戰宣言，並可能互設聯絡辦事處，以推動關係正常化。



然而，特金二會後不但沒有發佈預期中的“河內宣言”，工作午餐和協定簽署儀式還緊急取消，特朗普更一刻都不願多留，記者會後就立即搭機返回華府，縱然不是一事無成，但結局確實比預期相差很多。



美方宣稱，特金會破局的最大原因，在於朝鮮希望全面解除制裁；而朝鮮方面則強調，僅要求美國解除部分制裁，真正原因是美國要求更多。兩方說法截然不同，究竟孰是孰非？很難確定。或許都是事實，但也可能都是藉口。因為特金二會前，雙方官員已經多次談判，朝鮮的基本立場美國怎麼會不理解？金正恩固然有全面放棄核武的意願，但也有相對的條件，“完全無核化”難以一步到位，美國更是心知肚明；美國要是完全無法接受，就沒有必要大張旗鼓的舉行特金二會。