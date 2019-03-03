政協委員李彥宏：望加強人工智能倫理研究

中評社北京3月3日電／作為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力，人工智能已上升為國家戰略。全國政協委員、百度公司創始人李彥宏2日表示，今年提案仍舊關注人工智能領域。他直言，儘管人工智能還處在發展初期，但人工智能已經引發了社會上的一些擔憂。他認為，只有加強人工智能倫理研究，處理好機器與人的新關係，才能更多地獲得人工智能紅利，讓技術造福人類。



李彥宏表示，雖然人工智能還處在發展初期，但在某些領域已經接近甚至超過了人的能力，展現出巨大的變革力量。他指出，智能革命正帶來人機關係的變化，未來機器不再是單純的工具，而是有可能幫助甚至部分代替人進行決策。



李彥宏說，雖然中國在人工智能技術研發和應用處在國際領先的位置，但有關人工智能倫理的探討剛剛起步，尚未形成廣泛共識。他認為，中國應抓住人工智能的戰略發展機遇期，加快倫理研究和創新步伐，積極參與全球人工智能倫理原則的研究和制定，及早識別禁區，為國際人工智能倫理研究貢獻中國智慧。



李彥宏建議，建議由政府主管部門牽頭，組織跨學科領域的行業專家、人工智能企業代表、行業用戶和公眾等相關方，開展人工智能倫理的研究和頂層設計，促進民生福祉改善，推進行業健康發展，掌握新一輪技術革命的主動權。



（來源：大公報）