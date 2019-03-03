新社聯抗議美駐港澳總領事抹黑“一國兩制”

中評社香港3月3日電／新社聯總監譚榮勳區議員、李家良區議員和溫啟明區議員，社區幹事林智洋、潘孝汶、林偉明、湯德俊、葉俊遠、陳暹恆、姚皓兒、何錦貴、曾大等30名請願代表，今（2日）到美國駐港澳總領事館，譴責總領事唐偉康在日前發表抹黑“一國兩制”和威嚇香港的言論。



請願代表指出，新社聯完全不同意唐偉康指取締“香港民族黨”、《金融時報》編輯不獲工作簽證，就是“一國兩制”下的高度自治不復從前，並建議美國商務部檢討是否繼續將香港和內地視為兩個獨立關稅區的言論。因為全球絶大多數華人和香港市民是十分支持維護國家統一和領土完整，而世界銀行發表《2019年營商環境報告》中更指香港在便利營商排名榜位列全球第四、而美國傳統基金會連續25年將香港評為全球最自由經濟體，這些都是“一國兩制”在港、澳成功落實的有力證明，代表批評唐偉康的言論偏頗。



請願代表再表示，立法會正在討論由特區政府建議修訂的《逃犯修例》，而唐偉康指會影響美國與香港的雙邊協議，這正正突顯出美國慣用的威權思維，以威嚇試圖影響修例結果。特區政府已明確指出修例是為了彌補現行法例中的缺陷，是為了為受害人尋回公道，不讓疑犯將香港成為避難所。



請願代表強烈要求唐偉康立即糾正其片面、故意歪曲事實、有敵意的言論，並遞交了請願信。



（大公網）