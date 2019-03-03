﻿240師生閃遊大灣區 梁振英籲學以致用

中評社香港3月3日電／由大灣區香港中心聯同青識教育基金會籌辦的中學生一日遊考察計劃─“香港中學閃遊大灣區計劃”日前迎來由240位香港師生組成的先導團。全國政協副主席、大灣區香港中心主席梁振英指，希望同學透過活動體驗大灣區內其他城市的生活，感受高科技產業的魅力，學以致用。



是次“閃遊”大灣區先導團由來自本港九間中學的240位師生組成，分10條路線，經高鐵和港珠澳大橋前往廣州、深圳、珠海、江門、中山、佛山等六個大灣區城市，進行為期一日的“閃遊”。



梁振英在起步儀式上表示，交通方便，青少年去大灣區其他城市旅行，就如舊日去大嶼山，不必帶行李，也不必住酒店，早上去，即晚返。“今次讓大家體驗一下即日來回的概念，可能行程比較緊湊、比較忙、比較匆促，如果大家反應好的話，希望日後在全港中學能夠擴大搞！”他希望透過“閃遊”活動，令同學們可以親身體驗其他城市的生活。



參觀不同產業觸發思考



梁振英在接受媒體訪問時表示，是次安排參加者參觀大灣區城市內不同的企業，該等企業所屬的產業類別，部分香港是沒有的。“大家知道香港九成多的GDP都是服務業，所以大家可以在香港以外的大灣區城市看到很多這些產業，這些產業都相當先進，無論是生產一般食品的李錦記，還是高科技產品如電動汽車等等，希望同學看到在大灣區其他城市有這些產業，觸發他們思考，將來投身社會，可以在大灣區城市學以致用，好像生產、研發、設計等等。”他說，大灣區香港中心全額資助交通費，為參加即日閃遊計劃的師生安排參觀不同類型的企業，讓他們在不同城市的時尚點隨意“打卡”，實地感受大灣區的發展。



據悉，該中心去年底曾舉辦“遊走大灣區：校長教師專業發展考察團”，在聽取校長和老師的意見之後，又即著手籌辦同學閃遊大灣區計劃，並決定先安排10條不同路線到六個廣東大灣區城市，以一市兩考察點為基礎，參訪不同企業，包括科技及文創企業如軌道交通、航空、無人駕駛汽車、電影特技、無人店及環保產業等。



（来源：大公报）