﻿5G全覆蓋　VR降臨部長通道

在媒體中心，工作人員正在展示華為5G摺疊手機/路透社 中評社北京3月3日電／從2月27日全國兩會新聞中心正式運營，到3月2日全國政協會議舉行首場發布會，兩會報道裝備新技術升級成為一大亮點。今年，5G服務全方位覆蓋，各媒體可以在報道現場體驗到5G千兆（1000Mbps）的上網速度。而隨著兩會進行，記者們還可以利用安裝在人民大會堂“部長通道”的5G網絡和5G＋VR高清攝像頭，通過VR（虛擬現實技術）眼鏡身臨其境地360度實時觀看體驗部長採訪直播。



作為近年科技發展熱點，5G具有高速率、低時延、高密度等特點，在4G網絡下無法實現的一些場景，都可在5G時代實現。今年初，中國聯通北京市分公司開始首批5G網絡的測試，梅地亞全國兩會新聞中心、天安門廣場等媒體平台採訪報道的集中地點，都是5G基站在北京優先覆蓋的重點場景。



記者在全國兩會新聞中心看到，經過認證後，媒體便可以在現場體驗5G千兆的上網速度，這裡為記者準備的華為CPE（客戶終端設備）是5G用戶前置設備，負責將5G信號轉為WiFi信號、與終端連接。毗鄰人民大會堂的天安門廣場，通過設置5G站點率先升級成為5G智能廣場，今年將服務中央廣播電視總台5G＋高清的兩會新聞報道。



高清新聞報道“小菜一碟”



神奇的5G技術傳輸速率有多快？記者從專業網絡安裝服務公司穫悉，對於普通家庭來說，10－20Mbps寬帶速度即可滿足全家成員同時使用網絡的需求，經測試，天安門廣場5G信號的上行速度可達到200Mbps、下行速度可達到2.6Gbps，達到電視傳播5G＋高清新聞報道的傳輸要求，可以說“小菜一碟”。



據中國聯通服務兩會的工作人員介紹，今年兩會新聞中心現場設置了一個5G體驗區，記者可以通過VR眼鏡來觀看從人民大會堂傳輸過來的兩會VR直播節目。此外，兩會進行期間，記者們還可以利用安裝在人民大會堂“部長通道”的5G網絡和5G＋VR高清攝像頭，通過VR眼鏡身臨其境地360度實時觀看體驗部長採訪直播。



華為5G摺疊手機可投屏播出



VR全景實時直播對於網絡寬帶速率和低時延有著極高的要求，一旦出現掉幀或卡頓情況，會影響甚至阻斷用戶的沉浸式觀看體驗，正是依賴於5G網絡的超大寬帶、低時延、高穩定性，保證了全景直播視頻無掉幀、無卡頓，滿足觀眾良好收看效果。4K技術今年也是首次在兩會報道中“顯威”，遍布多地的16路4K超高清視頻信號，通過5G網絡實時回傳至總台5G媒體應用實驗室，目前可以通過華為5G摺疊手機實現4K節目投屏播出，引領兩會報道傳播技術上的革新。



（來源：大公報）