中紀委國家監委去年44件建議提案全辦結

圖片來源於網絡 中評社北京3月3日電／記者近日從中央紀委國家監委辦公廳獲悉，中央紀委國家監委機關去年共承辦全國人大代表建議22件和全國政協提案22件，已全部辦理完畢。



據了解，中央紀委國家監委機關2018年承辦的44件建議、提案，呈現出內容更加聚焦、意見建議更加專業、辦理要求更高等特點，涉及持之以恒加強作風建設、深化國家監察體制改革、加強有關行業和領域的反腐敗、強化扶貧領域監督執紀問責、強化反腐敗國際合作等方面，體現了代表、委員對全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作的深切關注和深入思考。



中央紀委國家監委牢牢把握政治機關定位，深入學習貫徹習近平總書記關於做好人大代表建議、政協提案辦理工作的重要指示精神，自覺對標對表中央紀委國家監委所肩負的“兩個維護”特殊歷史使命和重大政治責任，提高政治站位和政治覺悟，推動機關各單位緊緊圍繞提高辦理質量、注重辦理實效的目標，加強組織領導、創新辦理形式、完善工作機制、發揮綜合效用，深入細致開展辦理工作。



“中央紀委國家監委領導同志一直高度重視建議、提案辦理工作。”據中央紀委國家監委辦公廳有關負責人介紹，從制定機關辦理工作方案，到部署機關辦理工作，再到逐件研究辦理、及時認真作出答覆，中央紀委國家監委領導同志均通過召開專題會議、作出批示指示、直接指導相關工作等方式，明確要求、全程領導、大力推進，確保辦理工作責任不缺位、工作不斷檔、質量有提升。



中央紀委國家監委機關堅持把真誠平等溝通作為辦理工作的必經環節和“硬要求”，明確要求承辦人員力戒形式主義、官僚主義，擺正位置，以誠待人。該負責人告訴記者，無論是獨辦、主辦、分辦、協辦件還是參閱件，都主動與代表、委員聯絡，了解建議、提案的背景、目的，在深入交流中拉近與代表、委員的距離，在準確把握建議、提案背景中共同協商解決辦法。在此基礎上，堅持件件有答覆，積極回應代表、委員關切。



“堅持實事求是、精准辦理，既從總體上把握建議、提案特點，將辦理工作與黨中央關於全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作部署結合起來，一體研究落實；又精准把握單個建議、提案辦理要求，安排有關部門結合自身職責，開展專題研究，不斷增強辦理工作的針對性和實效性。”該負責人說，在辦理過程中，中央紀委國家監委機關秉持開誠布公的態度，對於涉及已經作出部署或取得成效的建議、提案，充分向相關代表、委員說明，介紹工作最新進展和繼續抓好落實的重要舉措。比如，有的代表就進一步加大“村官”貪腐懲治力度提出建議，我們詳細介紹了各級紀檢監察機關嚴肅查處“蠅貪”、“村霸”、黑惡勢力“保護傘”的具體舉措、工作成效和持續整治群眾身邊腐敗和作風問題的工作部署。對於一些暫時難以完全采納的意見建議，也都實事求是、耐心細致地向相關代表、委員做好解釋說明，介紹下一步打算，以取得理解支持。



辦理不是簡單地給當事人一個答覆，更重要的是對代表、委員關注的問題切實予以解決，以辦理工作實際成效促進紀檢監察工作實現高質量發展。該負責人介紹，在全國兩會閉幕後，即形成《兩會期間代表委員關於全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作的意見建議》並印發機關各單位，要求結合工作實際抓好研究落實。比如，有的委員提出“要建立特約人員制度，明確其監督職責、權利義務、保障措施及工作要求”的意見建議，我們在推進特約監察員制度工作中，認真研究並充分吸收到去年印發實施的《國家監察委員會特約監察員工作辦法》之中。



新起點、再出發，2019年全國兩會召開在即。中央紀委國家監委機關有關負責人表示，在過去的建議、提案辦理中，中央紀委國家監委機關工作嚴謹細致、答覆客觀實在，贏得了代表、委員和交辦單位的認可。今後，將繼續發揚求真務實的工作作風，做好建議、提案的辦理工作，進一步提高辦理質量，增強辦理實效，推動全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展。



（來源：中國紀檢監察報 ）