桑德斯：特朗普為美現代史上最危險總統

中評社香港3月3日電／美國佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯宣布投入2020年總統大選後，今天返回出生地發表他逐鹿白宮的首場集會演說，矢言擊敗“美國現代史上最危險的總統”特朗普。



桑德斯（Bernie Sanders）在紐約布魯克林充滿自信地說，他首先要做的是擊敗眾多競爭對手，贏得民主黨2020年總統提名。



中央社報道，桑德斯對現場數以千計群眾說：“我要感謝你們大家參與這場競選活動，這不只是為了贏得民主黨提名，也不只是為了擊敗美國現代史上最危險的總統特朗普。”



“在你們的協助下，我們將改造這個國家，最終創造出為我們所有人、而非只為頂端1%服務的經濟體和政府。”



桑德斯承諾，他所打的選戰將“大聲且清楚地表示，我們政府的基本原則不會是貪腐、仇恨和謊言”。



桑德斯回到他曾就讀的布魯克林學院，舉行一場凸顯他個人經歷的活動。桑德斯是勞工階層的猶太移民之子，在貧困的家庭長大。



桑德斯挖苦特朗普說：“我沒有一個給我數百萬美元打造豪華摩天大樓、賭場和鄉村俱樂部的父親。”



他還說：“我也不是出生在一個從3歲起每年就有20萬美元零用錢的家庭。”



桑德斯明天將前往阿拉巴馬州塞麻市，出席紀念1965年“血腥星期日”的年度活動，也會造訪芝加哥。桑德斯畢業於芝加哥大學，就學期間積極參與民權運動。