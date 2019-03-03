最高檢：建立全程同步動態高效的監督辦案機制

中評社北京3月3日電／2019年，最高人民檢察院將以強化業務數據分析研判為引領，以探索建立案件質量評價指標體系和建立健全適應內設機構改革後新辦案模式的監管機制為重點，全面履行案件管理職能，著力提高業務監管水平。



最高檢案件管理辦公室主任董桂文2日表示，檢察機關將大力推進案件流程管理規範化建設，逐步建立全程同步動態高效的監督辦案工作機制，研究制定《最高人民檢察院案件管理部門統一受理案件標準》《捕訴一體辦案模式下案件流程監控要點》等，並加緊推動最高檢機關遺留涉案財物的處置工作，指導全國檢察機關案件管理部門加大本地區積存案件涉案財物處理力度。



“我們將加強案件質量管理頂層設計，引導各級檢察機關努力提高辦案質量、增強辦案效果。”董桂文說，最高檢將牽頭探索建立案件質量評價指標體系，明確評價項目和內容，繼續指導各地結合實際細化評查規則和等次標準，探索逐步從評查程序性問題為主向評查實體性問題、辦案效果為主的轉變。



在規範人民監督員工作方面，據悉，最高檢將著力拓寬人民群眾有序參與和監督檢察工作渠道，修訂《最高人民檢察院關於人民監督員監督工作的規定》，組織召開人民監督員工作座談會，探索人民監督員參與案件質量評查工作等。



（來源：新華網）