加拿大經濟減速引擔憂　特魯多倍感壓力

中評社北京3月3日電／加拿大統計局1日發布數據，顯示加拿大國內生產總值去年第四季度增長幅度為0.4%，遠低於市場預期。



加拿大定於10月舉行議會選舉，總理賈斯廷·特魯多已深陷“開後門”醜聞，經濟低迷恐進一步加劇執政黨自由黨選舉壓力。



【艱難收關】



加拿大統計局數據顯示，加拿大國內生產總值去年第四季度增長0.4%，低於1%的預期；增長率去年第三季度為2%。



受去年第四季度經濟增長近乎停滯影響，加拿大去年國內生產總值增幅以1.8%收關，僅略高於2017年增幅、即3%的一半。加拿大鄰國美國2018年的增幅為2.9%。



加拿大統計局說，經濟增速放緩主要受到投資支出和出口減少影響。其中，非住房住宅商業投資、機械和裝備製造投資大幅下滑，同時知識產權投資增加。同時，林業產品、建築和包裝材料、金屬、非金屬礦產和能源出口均出現回落。



加拿大帝國商業銀行資本市場經濟學家埃弗裡·申菲爾德說，去年底經濟狀況延續至2019年初，可能在短期內打消加拿大中央銀行加息考慮。



申菲爾德把2019年第一個月新增6.7萬個就業崗位引為“亮點”，認為“如果不是1月就業人口大量增加，我們得擔心經濟即刻進入衰退。不過，就現在看，（經濟增長）引擎依舊停轉。”

