俄羅斯援助委內瑞拉食品和藥品

中評社北京3月3日電／俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫3月1日會晤委內瑞拉副總統德爾茜·羅德里格斯，證實俄羅斯已經向委內瑞拉提供食品和藥品，同時考慮委方進一步需求。



拉夫羅夫提醒，美國可能打算向委內瑞拉反對派提供武器。



【伸援手】



羅德里格斯與拉夫羅夫一同出席記者會，告訴媒體記者，委內瑞拉將依靠俄羅斯的食品和藥品援助，同時向更多俄方投資敞開大門。



拉夫羅夫指認美國企圖以經濟制裁為手段在委內瑞拉觸發人道主義危機。他證實俄羅斯正向委內瑞拉提供小麥，沒有說具體數量，強調這些物資有助緩解困境。



俄羅斯農業咨詢機構SovEcon2月18日的數據顯示，俄方2018年至2019年穀物銷售季向委內瑞拉提供6.14萬噸小麥。



拉夫羅夫說：“俄羅斯將繼續幫助委內瑞拉解決社會和經濟難題，包括提供合法的人道主義援助。”他說，俄羅斯近期向委內瑞拉輸送7.5噸醫療物資，收到對方需要更多援助的請求，“我方正在考慮”。



拉夫羅夫所言似乎在與美方強行向委內瑞拉輸送“援助物資”作對比。



委內瑞拉反對派2月23日試圖在委內瑞拉與巴西和哥倫比亞交界的邊境口岸接收美方“援助”物資，遭到委內瑞拉安全部隊攔截。



委內瑞拉政府多次聲明將拒收美方物資，指認美方虛偽、試圖以援助為幌子，為軍事干預打前站。

