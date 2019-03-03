巴黎遭遇第16輪示威　參與人數再度下降

中評社北京3月3日電／當地時間2日，巴黎遭遇去年11月以來的第16輪示威，參與人數與前期相比再度下降。



示威者當天的聚集地仍是凱旋門，中新社記者在現場看到，人群直到中午才漸漸初具規模。不少人分散在香榭麗舍大街多個地方。為了聚集起人群，隊伍出發時間也比原定時間晚了半個小時。



當天的示威遊行路線據報得到了巴黎市政部門的許可，遊行的終點是巴黎南部的居民區。大批警察在沿途警戒，並有多輛警車在遊行隊伍前引導。像過去數周的每個周六一樣，協和廣場，總統府，國民議會大廈等地被嚴密封鎖，禁止示威者靠近。



示威過程大體平和，巴黎市區氣氛平靜，雖然最後警方仍動用催淚瓦斯和水炮驅散滯留在香榭麗舍大街的示威者。



根據法國內政部當晚發布的統計數據，巴黎當天的示威人數有4000人，低於上周的5800人，至少有30多人被捕。全法示威人數也同時下降，從上周的46000人下降到39300人。



法國總統馬克龍繼續推動法國全國大辯論。他1日在波爾多呼籲公民要有責任心，並表示國家需要恢復平靜，重申反對暴力示威。也有民眾在大辯論現場向馬克龍表示，示威活動現在應該停止。



法國全國大辯論計劃進行兩個月，將於本月15日結束。目前民調結果顯示，馬克龍支持率正在穩步回升，而民眾對示威者的支持度呈現不斷下降的趨勢。



有示威者已宣布在大辯論結束之後的本月16日舉行大規模遊行。然而從目前參與程度來看，屆時能吸引多少人的參與仍是未知數。



（來源：新華網）