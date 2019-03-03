南非最大養老金管理機構曝貓膩　董事會辭職

中評社北京3月3日電／南非最大的養老金管理機構近來頻繁曝出濫用資金、輕率投資的醜聞，董事會多名成員涉嫌腐敗而受到舉報，例如其中一人被指故意投資給情人旗下企業。面對輿論炮轟，董事會2月初宣布集體辭職。



這家名為公共投資公司（PIC）的國營企業掌握著2萬億蘭特（約合1萬億元人民幣）規模的養老金，是南非最大的機構投資者，對國家經濟活動具有舉足輕重的影響力，也經常在救濟瀕臨破產企業的行動中發揮作用。



南非司法部門接到舉報材料後，已經著手調查相關腐敗案件。總統拉馬福薩早在去年8月已經指派一個委員會，調查公共投資公司的投資活動是否有貓膩。



市場觀察人士表示，鑒於這家國營企業的特殊地位，“與公共投資公司有關的整個情形，都受到市場密切關注”。不少人呼籲改革這家養老金管理機構的治理模式，消滅滋生腐敗的溫床，以確保資金安全和投資審慎。



涉嫌參與腐敗



多名高管遭舉報



南非公共投資公司（PIC）是一家國營的養老金管理機構，負責管理南非公務員等人員的養老金，所掌握的資金規模達到2萬億蘭特（約合1萬億元人民幣）。由於掌握這麼大規模的資金，公共投資公司是南非最大的機構投資者，其投資活動對南非國家經濟的影響可謂舉足輕重。



然而，南非公共投資公司近年來屢次因公司治理和投資決策遭到質疑，其管理層人員也捲入一些腐敗傳聞當中。尤其是今年1月以來，南非公共投資公司被曝未能審慎管理養老金，存在濫用資金和投資不慎的現象，該機構多名董事會成員接連受到媒體炮轟，氣氛驟然緊張。

