ISIS殘餘未清　或轉戰東南亞

薩瓦查安已在2018年宣誓成為ISIS在菲律賓的新領袖（網絡圖片） 中評社北京3月3日電／據BBC、美國《紐約書評》及《野獸日報》報道：由76個國家組成的打擊“伊斯蘭國”（ISIS）全球聯盟用了4年半的時間，讓這個曾經近800萬人的聖戰恐怖組織土崩瓦解。但是在日前舉行的慕尼黑安全會議上，西方情報系統高官呼籲各國不要對ISIS掉以輕心，其在海外的威脅恐不會輕易消失。



德國國防部長烏蘇拉.馮德萊恩、美國中央司令部的約瑟夫.沃特爾將軍在會議上發出警告稱，ISIS目前正在化整為零，潛入地下，如果不加以持續打擊，將會死灰復燃。



聯合國秘書長古特雷斯去年2月透露，目前ISIS在伊敘兩地還控制著1.4萬至1.8萬武裝分子，包括3000名外籍人士。伊拉克庫爾德斯坦地區安全理事會長官助理阿齊茲.艾哈邁德指出，過去15個月，原ISIS控制的地盤發生數百宗和該組織有關的襲擊。此外，國際刑警組織秘書長斯托克表示，被囚的聖戰分子陸續出獄，歐洲正面對新一股聖戰分子襲擊浪潮。斯托克形容這些潛在襲擊者是“伊斯蘭國2.0”。



ISIS的支持者將東南亞視為另一恐怖主義熱點。對該組織來說，東南亞具備作為暴力熱點的所有元素：邊境管制鬆懈、政權脆弱、執法不嚴，以及穆斯林被邊緣化的消極情緒。美國官員日前證實，穆斯林分離主義恐怖組織阿布沙耶夫在霍洛島的指揮官薩瓦查安，已在去年宣誓成為ISIS在菲律賓的新領袖。政府指上月底蘇祿省霍洛島的大教堂發生爆炸案，薩瓦查安就是策動襲擊的兇手，該案件造成至少20死亡逾100傷。



（大公網）