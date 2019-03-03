日本計劃用核輻射污染土壤修路

中評社北京3月3日電／日媒稱，如何處置在2011年福島核災難中受核輻射污染的土壤，已成為日本政府的棘手問題。據估計，到2021財年，受污染的土壤總量將達到1400萬立方米。



據日本《朝日新聞》網站2月26日報道，此前，日本官員們一直堅持認為，在福島核事故後被移除的受污染土壤最終應該存放在福島縣以外的地方。而福島以外的地方對於是否接受如此大量的危險污染物始終猶豫不決。



無奈之下，東京官員現在希望動員福島當地政府發揮自身作用。他們提議：在特定條件下，公共工程項目可以再利用受污染的土壤。



報道稱，這讓福島陷入窘困境地，因為此前日本政府曾一再承諾將把所有受污染的土壤搬出福島。



早在4年前，福島縣就開始著手將受污染土壤轉移到該地的中轉存儲設施中。截至2月19日，運往這些設施的土壤總量達235萬立方米。日本政府曾承諾在2045年3月前，會將污染土移出福島，搬運到縣外的最終處理場。



參與處理此事的日本環境省官員山田幸二承認，要找到一個候選城市來處理這個問題並不容易。



環保部官員說，對污染土壤進行再利用以減少不得不轉移到最終存儲設施的土壤數量可能會贏得一些城市的支持。



環保部成立的一個專家小組還提出了可對土壤進行再利用的方式。例如，用於公共工程項目。小組提議利用這些土壤建設道路和路堤。



2018年12月的一次專家會議得出的試算結果稱，隨著除污技術的進步，受污染土壤濃度可以進一步降低，99%的受污染土壤都可以被再利用，而必須進行最終處理的污染土只剩0.2%，約3萬立方米。



雖然日本環境省官員說，再利用受污染土壤的地點將不局限在福島縣內，但迄今為止，唯一一項再利用計劃僅針對福島縣的3個城市。



報道稱，此舉也引發了福島縣民眾的反抗。其中兩個城市的當地居民已經開展請願活動，以阻止公共工程項目對受污染土壤進行再利用。他們認為，政府若允許這樣的計劃進行下去將違背政府當初誓言將土壤搬出福島的承諾。



（來源：參考消息網）