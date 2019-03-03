SpaceX龍飛船搭載假人試飛

中評社北京3月3日電／據SpaceX官網消息，美國東部時間3月2日凌晨2時49分（北京時間2日下午3時49分），美國太空探索技術公司（SpaceX）在佛羅里達州肯尼迪航天中心首次試飛載人版龍飛船（Dragon2）。



NASA分管載人航天業務的副局長威廉·格斯登美爾說，這次試飛標誌著美國本土航天飛船把宇航員送入太空的“關鍵第一步”。



龍飛船可容納7名宇航員



據美媒商業內幕網站報道，雖然搭乘龍飛船的是一個身穿太空服的機械“假人”，但這是自2011年美國航天飛機全線退役以來，美國載人航天任務的歷史性嘗試。近年來，美國宇航員往返國際空間站完全依靠俄羅斯飛船。如果試飛順利，龍飛船將在今年夏天搭載兩名美國宇航員往返國際空間站。



按計劃，龍飛船這次將與國際空間站對接，停留5天，然後將科學樣本和儀器帶回地面。NASA載人項目負責人比爾·格斯滕邁爾說，“NASA將會評估所有數據，我們很可能會重新設計一些部分。”



SpaceX副總裁科尼格斯曼介紹，龍飛船的太空艙高16英尺、直徑13英尺，空間可容納7名宇航員，太空艙內所有配備均按照載人飛行的標準，包括壓力、聲音、震動、溫度、輻射監測器。此外，飛船還裝載了重400磅（181公斤）的供應品，提供給國際空間站的宇航員們。



這次乘坐龍飛船的“假人”被SpaceX命名為裡普利（Ripley），以此致敬1979年上映的電影《異形》（Alien）中的英雄主人公艾倫·裡普利。



今年八月運送宇航員往返國際空間站



SpaceX公司CEO埃隆·馬斯克在2002年創立這家公司的初衷就是將人類送上太空，最終送上火星。科尼格斯曼說：“我們從事火箭和宇宙飛船的研究和開發已經近17年了，載人航天是SpaceX的核心目標，我們對這次任務興奮不已。”



2014年，SpaceX和其對手波音公司與NASA簽署了共68億美元的合同（SpaceX獲26億美元，波音公司獲42億美元），致力於開發新太空飛船運送宇航員往返國際空間站。去年11月，NASA在其官網博客上公布了商業載人飛船的試驗性飛行時間表，計劃商業載人飛船於今年8月執行運送宇航員往返國際空間站的第一次任務，12月執行第二次任務，但具體時間安排還取決於試飛結果。



（來源：新華網）