西班牙提議“收留”40萬旅西脫歐英國人

中評社北京3月3日電／圍繞英國“脫歐”抉擇牽涉的一系列後遺症，西班牙政府3月1日發布應急預案，提議為身處西班牙的英國公民保障權益，換取本國公民在英國獲得同等待遇。



西班牙《國家報》報道，如果英國最終“無協議脫歐”，西班牙政府有意向40萬名在西班牙生活或工作的英國公民提供一攬子福利，包括居住權、為期21個月的免費醫療和社會保障福利。



40萬人中，大約30萬人已經獲得西班牙合法身份。不過，他們屆時需要更換身份文件。



由於時間緊迫，應急預案就不少議題只是泛泛而談，如涉及總部在英國的IAG集團控股的西班牙航空公司。



預案實施的前提是，英國給予大約15萬旅英西班牙公民相同權益。鑒於西班牙議會因提前選舉而面臨解散，預案將立即提交議會審議。



圍繞西班牙和英國有爭議的直布羅陀，這項提案沒有放棄“管轄權”，力求在英國“脫歐”過程中對直布羅陀這個戰略性港口的影響爭取話語權。



西班牙1713年割讓直布羅陀給英國。直布羅陀現在受英國管治，西班牙希望恢復行使對這一地區的主權。



為應對一系列英國“脫歐”後遺症，尤其邊防和海關程序的變動，西班牙政府上月通過一項政令，增加1735名雇員，專門處理相關事務。



（來源：新華網）