“去激進化”有招　回流者重融社會

中評社北京3月3日電／據《Vice》雜誌及美國“監察者”網站報道：穆斯林極端分子回國不易，回國後的監管更是難上加難，全球各地政府對此採取的措施不一，但多數國家會選擇採取“去激進化計劃”，令他們重新融入社會。



丹麥的全國去激進化計劃堪稱典範，它致力於說服回國或潛在的外籍武裝人員：堅守伊斯蘭的正道也能成為一個好的穆斯林，毋須靠做極端分子才行。英國反極端主義組織戰略對話研究所的高級研究員阿馬拉辛加姆則指出，目前去激進化還有另一種思維，即較少致力於完全改變回國者的想法，而著重降低他們發動襲擊的機會。



加拿大便是把去激進化和調查工作並用，阻撓和檢控疑似恐怖分子，又用和平約束令，即警察通過類似保釋的條件來限制疑似恐怖分子的行動和自由，密切注意潛在的公共安全威脅。其他國家如美國就靠自己的保安機構和法律機制來拘押回國者，判處監禁刑罰。



北非國家對這一問題則顯得更為草率。2015年，在伊敘兩地參加ISIS的摩洛哥人約有1600多人，回國者都有系統地被拘捕、審問和移送法辦，被拘留者在沙漠中央經簡短審問，之後就會轉移到由美國支援部隊管理的監獄。至於突尼斯，政府並沒有給曾在敘利亞戰鬥的人提供任何改造或重新融入社會的倡議。回國者要麼被拘留，要麼自由回歸社會。美國前突尼斯大使瓦勒斯也說，突尼斯的監獄人滿為患，反倒成了極端分子的溫床。



（大公網）