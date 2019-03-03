美駐日普天間基地搬遷難　沖繩知事尋求對話

中評社北京3月3日電／日本沖繩縣知事玉城丹尼3月1日告知首相安倍晉三，七成沖繩民眾投票反對駐日美軍普天間基地搬遷至邊野古，要求政府停止新建基地施工，尋求建立沖繩與日美兩國政府對話機制。



【沖繩民意顯】



玉城1日在日本首都東京與安倍會面，通報沖繩縣民眾就駐日美軍普天間基地搬遷事宜的公投結果。2月24日公投所獲結果顯示，72.2%的沖繩民眾反對把普天間基地搬遷至邊野古。



玉城說，這是第一次明確顯示民意，“（沖繩）民眾希望（政府）放棄把駐日美軍普天間基地搬遷到邊野古，這非常重要。”



他要求日本政府“立即”停止邊野古沿海施工，尋求建立沖繩與日美兩國政府的三方對話機制。他沒有具體闡釋三方對話會討論什麼，強調必須尊重民意。



同一天，玉城前往美國駐日本大使館，會面駐日首席公使約瑟夫·揚。約瑟夫·揚說，他將把沖繩縣民眾就美軍基地搬遷的公投結果告知美國駐日本大使威廉·哈格蒂。



美聯社報道，玉城給美國總統唐納德·特朗普寫信，內容涉及2月24日公投結果。



【政府不回應】



玉城告訴媒體記者，安倍沒有直接回應他的請求，願意繼續與他對話。



安倍說，政府嚴肅對待沖繩民眾的公投結果，將為減輕沖繩縣基地負擔逐步採取措施。



日本政府先前說，不打算停止在邊野古沿海一帶施工。無論公投結果如何，將繼續施工。在不影響日美安全同盟前提下，搬遷是消除普天間空軍基地危險的“唯一方案”。



就玉城提議的三方對話機制，日本內閣官房副長官野上浩太郎持否定態度。他3月1日晚些時候在一場記者會上說，與美國政府的談判應由日本政府負責。



美國海軍陸戰隊普天間空軍基地位於沖繩縣宜野灣市，靠近居民區，一直備受詬病。日美政府先前同意把這一基地搬遷至邊野古地區，遭沖繩民眾強烈反對。沖繩民眾希望駐日美軍基地徹底遷出沖繩。



（來源：新華網）