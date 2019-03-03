郭衛民：中美達協議有利世界經濟

中評社北京3月3日電／2日下午，全國政協十三屆二次會議在北京人民大會堂舉行首場新聞發布會。大會新任新聞發言人郭衛民圍繞粵港澳大灣區建設、實現全面小康、人工智能發展等熱點話題回答了中外媒體的提問。在回應有關中美經貿話題時，郭衛民表示，中美雙方的共同利益遠大於分歧，合作需求遠大於摩擦。中美盡快達成互利共贏協議，不僅有利於中美雙方，對世界經濟也將是一個好消息。



中美經貿狀況去年起始終受全球矚目。對於中美願就緩解緊張局勢達成何種貿易協議的問題，郭衛民回應說，這次中美經貿磋商備受國內外廣泛關注，政協委員也密切關注磋商進展情況，我們對雙方已經取得的積極進展表示歡迎。這次中美經貿磋商是在兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識引領下，中美就共同關心的問題進行談判。在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得了實質性進展。



中美合作需求遠大於分歧



郭衛民表示，中美作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有廣泛的共同利益，肩負著特殊重要的責任。同時，由於歷史文化、社會制度、發展階段的不同，中美之間難免存在一些分歧。但雙方的共同利益遠大於分歧，合作需求遠大於分歧摩擦。事實充分證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。



“當前，中美關係正處在一個重要關鍵階段，保持中美關係健康穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待，需要雙方共同做出努力。”郭衛民表示，雙方應按照兩國元首確定的原則和方向，在互惠互利的基礎上拓展合作，在相互尊重的基礎上管控分歧，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓中美合作更多更好地造福兩國，惠及世界。



“一帶一路”促沿線發展



近年來，在“一帶一路”建設推進過程中出現了一些質疑之聲，比如有輿論認為中國在製造“債務陷阱”、“搞地區霸權”。對此郭衛民回應說，中國提出“一帶一路”倡議以來，得到了各方積極響應。到去年年底，有100多個國家和國際組織都積極支持和參與了“一帶一路”建設，一大批重點項目落地見效，促進了當地經濟發展，也贏得了國際上的讚譽。



針對“債務陷阱”的說法，郭衛民表示，一些發展中國家的債務成因是很複雜的，是歷史上形成的。中國的投資在這些國家債務中所佔的比例比較小。我們的項目主要是基礎設施項目，對其長遠發展會很有利。“一帶一路”建設給這些國家帶來的是發展和希望。把它說成是“債務陷阱”，是沒有道理的。



郭衛民還說，“一帶一路”倡議，堅持的是共商、共建、共享原則，贏得了越來越多的國家領導人和當地民眾的稱讚和認同，與所謂“地區霸權”毫不相幹。隨著“一帶一路”建設，中國的朋友越來越多。“今年4月，第二屆『一帶一路』國際合作高峰論壇將在北京舉辦。站在新的歷史起點上，中國將同相關國家一道，共同推進『一帶一路』建設邁上新台階。”



郭衛民說，全國政協對推進“一帶一路”建設非常重視，圍繞“一帶一路”建設深入開展調研議政活動，提出了許多有價值的意見建議，通過對外交往活動為深化務實合作、促進民心相通作出了積極貢獻。



（來源：大公報）