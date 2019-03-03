利物浦作客愛華頓坐和望贏

中評社北京3月3日電／綜合ESPN FC、香港賽馬會足智彩報道：目前位居英超聯賽榜榜首的“紅軍”利物浦，將於明天凌晨出戰作客“拖肥糖”愛華頓的“默西塞德打吡”，利物浦陣容尚算完整，加上近期保住不敗的氣勢，有望闖過這關繼續雄踞榜首。愛華頓當然希望一舉打垮“紅軍”的英超稱王夢，但他們近況飄忽，往績更完全處於下風，想阻也無力阻。（NOW621台明天凌晨零時15分直播）



利物浦接連在歐聯及英超0：0賽和拜仁慕尼黑及曼聯後，上仗英超終以5：0狂數屈福特，球員明顯回復信心，並且保持各項賽事8場不敗，加上球隊向來在打吡戰都取得佳績，近8次交鋒錄得5勝3和的不敗成績，今仗要贏愛華頓似乎不算困難，可說是坐和望贏格。陣容方面，僅阿歷士張伯倫及後衛祖高美斯因傷缺陣。



愛華頓近況飄忽，上仗作客以3：0大勝卡迪夫城，亦只是止住聯賽3連敗的頹勢，近8仗成績僅是3勝5負，如此不穩的狀態，即使他們很希望在利物浦身上搶分，以阻止同市死敵取得首個英超冠軍，也是非常困難。愛華頓進攻火力單一，僅聯賽射入10球的巴西射手李察利臣可以依靠，但要撕破“紅軍”防線也很困難，況且他們防守力差勁，近4仗失達6球，即使想死守以搶走利物浦兩分並不容易，今仗全失3分機會甚大。



（來源：大公報）