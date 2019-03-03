俄軍方：美國擾亂委內瑞拉局勢

中評社北京3月3日電／2日，俄羅斯聯邦武裝力量總參謀長格拉西莫夫在“俄羅斯軍事戰略發展問題會議”上指出，美國及其盟友正在研究“如何通過軍事手段扳倒所謂的‘不受歡迎’國家”——比如說委內瑞拉，以踐踏這些國家的主權、顛覆這些國家合法選舉出來的政權。



俄羅斯媒體的報道稱，這是俄羅斯軍方首次公開指責美國擾亂委內瑞拉局勢。



俄武裝力量總參謀長 格拉西莫夫：美國及其盟友把侵略定為自己的對外政策方向，研究如何採取軍事行動、發動進攻，並利用“顔色革命”和“軟實力”手段消滅不受歡迎國家，破壞其主權，更迭合法選舉出來的國家政權。在過去，伊拉克、利比亞和烏克蘭都已經發生過這種情況，眼下，它們又正在委內瑞拉採取這種行動。



俄外長：美公然干涉主權國家事務



另據俄羅斯外交部網站消息，同樣在2日，俄羅斯外長拉夫羅夫應約與美國國務卿彭佩奧通電話。拉夫羅夫在通話中譴責美方對委內瑞拉合法政府的威脅，認為這是對主權國家內部事務的公然干涉並嚴重違反國際法。



拉夫羅夫說，美方打著“人道主義援助”的幌子進行煽動，並從外部對委內瑞拉施加破壞性影響，這與民主進程毫不相幹。



俄外長：願循《聯合國憲章》與美磋商



他說，美方提議就委內瑞拉問題與俄方進行雙邊磋商，而俄方已做好相關準備——但雙方的磋商必須嚴格遵循《聯合國憲章》原則，“只有委內瑞拉人民才能決定自己國家的未來”。



委副外長：有決心保衛自己的國家



據伊朗塔斯尼姆通訊社2日報道，近日訪問伊朗的委內瑞拉副外長達里奧·莫利納在接受伊朗媒體採訪時表示，對於任何可能的“外來進攻”，委內瑞拉都有決心保衛的自己的國家，“直至戰鬥到最後一個人”。



報道援引莫利納的話說，“委內瑞拉軍隊忠於總統馬杜羅”。



委副外長譴責美國制裁 呼籲對話



莫利納還譴責美國對委內瑞拉的制裁，呼籲國際社會不要屈服於美國的壓力，尊重委內瑞拉的獨立和主權完整——他強調說，委內瑞拉國內的所有問題都可以通過對話來解決。



（來源：中央廣電總台央視新聞客戶端）