雲南：＂三不＂一體推進　反腐力度不減尺度不鬆

中評社北京3月3日電／文山州中醫醫院院長韋光萍嚴重違法被開除公職；元謀縣公安局政委李晶、威信縣公安局原政委餘發鵬接受紀律審查和監察調查……近日，雲南省紀委監委連續嚴肅查處幾起領導幹部違紀違法行為，持續釋放出反腐力度不減、節奏不變、尺度不鬆的強烈信號。



抓早抓小，對苗頭問題早發現、早糾正、早處置，貫通運用“四種形態”，讓監督常態化。全省各級紀檢監察機關運用約談提醒、談話函詢、“單元制”監督、“蹲點式”談心談話監督等舉措，不斷強化近距離、面對面的日常監督，喚醒黨章黨規意識。既堅持失責必問、問責必嚴，又防止問責泛化、簡單化、隨意化，做到精准有序。



雲南省各級紀檢監察機關堅持依規依紀、實事求是的工作原則，強化責任追究，把該打的“板子”狠狠打下去。德宏州紀委監委在瑞麗市開展元旦春節期間紀律作風監督檢查中發現，該市教育局工會主席趙貴厚在上班期間使用電腦觀看鬥地主視頻。經調查，趙貴厚身為國家公職人員，在上班期間違反工作紀律，經市紀委常委會議研究，決定給予趙貴厚通報批評問責的處理。全省各級紀檢監察機關精准有效開展監督執紀問責和監督調查處置，持續強化不敢、知止的氛圍。1月，全省處置問題線索1672件，運用“四種形態”處理2414人次，第一、二、三、四種形態占比分別為67.1%、20%、7.6%、5.3%。，監督執紀由懲治“極少數”向管住“大多數”逐步拓展。



從嚴監督執紀問責，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，堅持重遏制、強高壓、長震懾，不斷鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利。堅決查處靠山吃山、以權謀私、假公濟私等問題。“打虎”“拍蠅”“獵狐”多管齊下，完善防逃制度機制，一體推進追逃防逃追贓工作。全省各級紀檢監察機關持續保持懲治腐敗高壓態勢，1月，共立案審查526件，給予黨紀政務處分722人，其中廳級幹部11人，縣級幹部43人，鄉級幹部158人，一般幹部61人，其他人員449人。



“因為我的所作所為讓國家和群眾蒙受了巨大損失，給我的家庭、兒女帶來了更大影響。女兒不能考公務員，兒子也不能當兵考軍校，這些都是我造成的。所以我對不起國家，對不起本村父老鄉親……”在懺悔書上，文山市新平街道新平壩原村小組長馬成方終露悔恨之意。1月17日，文山市紀委監委給予馬成方開除黨籍處分，並將其涉嫌貪污、職務侵占、非國家工作人員受賄犯罪問題移送文山市人民檢察院審查起訴。



在抓監督、施高壓的同時，全省充分利用警示教育宣傳片開展全覆蓋警示教育，運用身邊的反面“活教材”，使警示教育入腦入心。雲南衛視連續播出五集正風反腐系列專題片《激濁揚清在雲南》，而後在16個州（市）同時開播，省市縣鄉村五級近200萬名黨員幹部職工收看，迅速引起高度關注和強烈反響。楚雄州祿豐縣結合“謀在深處、幹在實處、走在前列”大比拼活動，充分發揮“廉政觀影廳”的作用，確保學習覆蓋率達到100%。



（來源：中央紀委國家監委網站）