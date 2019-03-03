民航局：去年兩會建議提案已辦理回復完畢

中評社北京3月3日電／3月1日，在民航局召開的例行發布會上，中國民航局綜合司副司長顧曉紅表示，2018年，民航局承辦“兩會”建議提案共139件（其中人大建議91件、政協提案48件），去年下半年已全部按規定時限辦理、回復完畢。



顧曉紅表示，由民航局主辦的建議提案中，65%的問題已解決，或采納或已列入工作計劃，這項工作也得到了相關的代表委員的高度認可。



他指出，民航局主辦的建議提案主要有以下3個特點：



數量上，提議提案數量相對保持穩定，2018年略有減少，比2017年少了16件，減少的重要原因就是民航航班正常率的逐步提升，這方面的建議提案變少了。



內容上，建議提案主要集中在規劃發展、機場建設、通用航空、空域改革、推動立法等等這幾個方面，占總數的67.2%。



熱點話題方面，每年兩會代表委員的關注點、側重點有所不同，譬如：2013年關注機場噪聲和鳥擊；2014年關注機場的機場安檢體制改革；2015年關注擾亂乘機秩序影響飛機安全；2016年關注民航“十三五”規劃；2017年關注無人機的規範管理；2018年關注規劃發展、機場建設、民航服務品質、通用航空發展，分別占比30%、14.1%、13.6%、12.4%。



（來源：人民網）