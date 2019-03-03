小黃車再出退押金方案　押金＋現金可消費

中評社北京3月3日電／ofo小黃車的押金問題備受關注，昨天ofo證實其正在測試“折扣商城”的功能，所有用戶都會在被充分告知的情況下擁有自主選擇權。在放出的測試頁面中部分商品需要以商城金幣＋現金的方式購買。



ofo在3月2日回應稱，用戶選擇兌換金幣後，再次騎車也無需繳納押金。申請退押金的用戶可以選擇將押金兌換成購物金幣，99元押金可以兌換成等值於150元的購物金幣，可購買的商品包括食品生鮮、酒水飲料和美妝護膚等品類。



與此同時，部分網友稱一直在排隊退ofo的押金，但是幾個月過去了，目前還沒有拿到錢。ofo方面稱，正在根據排隊順序進行退款。



對於新推出的商城業務，ofo回應稱，折扣商城是該公司去年年底開始準備經過兩個月左右的研發為用戶提供的新服務，這幾天開始小範圍作測試。



ofo方面表示，其一直在努力研究和嘗試不同的方法，盡一切可能保障用戶權益。所有用戶也都會在被充分告知的情況下擁有自主選擇權。目前商城還是在測試階段，還在努力擴充商品種類，對商城的各個環節作出更好的調整。一段時間之後，ofo會根據測試階段用戶的接受程度，再決定下一步的計劃。“商城是給用戶的一種新的選擇，ofo不會放棄探索共享單車行業一切的可能性。”



（北京青年報）