建設銀行：整治形式官僚主義　

中評社北京3月3日電／中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組認真貫徹落實習近平總書記關於堅決整治形式主義、官僚主義指示精神，把整治形式主義、官僚主義作為正風肅紀、反對“四風”的首要任務、長期任務，嚴抓嚴管、守土盡責，努力打贏作風建設攻堅戰、持久戰。黨的十九大以來，結合業務檢查、線索核查、督查督辦等方式，集中整治形式主義、官僚主義問題57件次，對88名責任人給予紀律處分或組織處理。



建設銀行黨委聚焦影響黨中央以及總行黨委重大決策部署、基層員工和客戶反映強烈的突出問題，要求全行各級機構認真對照查擺，並將對照查擺情況在各機構主頁公示，接受群眾監督。駐建設銀行紀檢監察組立足紀檢監察機關職責，扎實推動全行集中整治形式主義、官僚主義，給全行劃出工作重點，提出了12條具體工作舉措。



通過對落實主體責任不力、亂決策、亂作為、不正確履職、失察失職、損害員工和客戶利益等問題進行重點排查、嚴肅追責，對群眾反映強烈的老問題進行集中梳理、問題重檢，切實提高整治工作的針對性、實效性。同時從文風、會風、調研抓起，把查擺形式主義、官僚主義列入領導班子民主生活會重要議題，作為談心談話、幹部考察、廉潔談話、述責述廉的重要工作內容；深入開展督查調研、自查自糾、考核評價，推動形式主義、官僚主義整治工作，拉緊領導幹部作風紅線。



2019年中國建設將整治形式主義、官僚主義作為重點工作，從堅持政治原則、嚴明政治紀律的高度，深化集中整治形式主義、官僚主義成果。駐建設銀行紀檢監察組將以更高站位、更嚴標準、更自覺行動，主動擔當作為，在以往工作的基礎上，下更大力氣，努力取得整治形式主義、官僚主義新成效。



（來源：中央紀委國家監委網站）