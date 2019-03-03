珠海七方面著力加強與澳門互聯互通

中評社北京3月3日電／廣東省推進粵港澳大灣區建設新聞發布會2日在廣州市舉行，珠海市副市長祝青橋在會上提到，珠海將按照大灣區發展規劃綱要，與澳門強強聯合，圍繞基礎設施互聯互通等七大重點領域，加強政策扶持，拓展合作空間，發展新興產業，全力服務澳門發展。



當前，珠海參與大灣區建設取得一定進展：港珠澳大橋正式開通並實現珠澳口岸“合作查驗、一次放行”；橫琴口岸實現24小時通關；橫琴·澳門青年創業穀建成運營，取得了初步成效。



祝青橋說，未來珠海將從七方面著力支持大灣區建設，加強與澳門互聯互通。第一是參與建設廣深港澳科技走廊，拓展科技創新空間；第二是與澳門加快中心城市基礎設施互聯互通；第三是協同建設有競爭力的現代產業體系，重點發展生物醫藥和戰略性產業、特色金融高端服務業，並為澳門產業發展預留更大空間；第四是加強生態文明建設，開展污染聯防聯治工作；第五是抓緊落實港澳居民在珠海發展的政策措施，方便其在珠海就業創業居住生活；第六是建設趨同港澳的營商環境；第七是深入建設粵港澳橫琴合作示範區。



據介紹，澳門蓮花口岸將搬遷至橫琴口岸，總投資約260億元的橫琴口岸及綜合交通樞紐開發工程正有序推進，爭取年內基本建成。粵澳新通道（青茂口岸）項目主體工程進度建設順利。



（來源：新華網）