北京首次開展鴛鴦科學調查

中評社北京3月3日電／今天是世界野生動植物日。今年本市將啟動城市建成區野生動植物栖息地調查，並劃出保育區，限制人類活動，讓野生動植物自由栖息。同時，本市還首次開啟對鴛鴦等“明星”物種做“人口普查”，分析它們在北京的種類、數量、分布情況、生存狀況以及受威脅因子。



鴛鴦，是中國傳統文化里的吉祥之鳥。以往，北京城區只在春秋遷徙季和夏季繁殖季節才能看到鴛鴦，但現在冬季，越來越多的公園里也出現了野生鴛鴦的蹤跡。北京青年報記者從北京市園林綠化局獲悉，今年北京市野生動物救護中心首次持續開展“鴛鴦科學調查項目”，探秘鴛鴦如何適應城市生活。在剛剛結束的冬季調查中，市野生動物救護中心對9個北京五環以內重點鴛鴦栖息地進行了調查，共發現鴛鴦547只。隨後的春季調查也將在3月中下旬開始。



今年1月27日下午3點－4點，鴛鴦科學調查項目組的60多名志願者，分別對北五環內9個鴛鴦栖息地開展同時計數，共發現547只鴛鴦。數量最多的農展館後湖發現121只、北京動物園120只、玉淵潭102只排名第三；北海公園69只、麋鹿苑47只、紫竹院32只排名中游；北京大學荷花池23只、頤和園團城湖17只、龍潭湖16只數量最少。



在鴛鴦科學調查項目中負責玉淵潭鴛鴦統計的市野生動物救護中心志願者耿棟介紹說，玉淵潭有12位志願者，年齡從9歲到50多歲，有兩年以上觀鳥經驗的志願者5人。鴛鴦要搶食、求偶、水浴、理毛、打架……在小小的望遠鏡視野里數清楚這些調皮的鴛鴦並不容易，玉淵潭發現的102只鴛鴦中，雄性60只，雌性42只。



北青報記者注意到，9個鴛鴦分布地的數據反饋中，雄性數量全部多於雌性。547只的總數，雄性326只、雌性221只，雄性占總數的60%。



在北京的河湖中，羽飾明艶的鴛鴦讓城市變得生機盎然。但是作為中國瀕危動物紅皮書易危物種，鴛鴦的栖息繁殖、種群分布、遷徙路線……相關科研尚顯匱乏。



據了解，2006年至2008年間，中國民間環保組織“自然之友”在北京開展了鴛鴦種群數量的調查，發現北京地區鴛鴦數量約有1500只，主要的栖息地分布在京郊水庫和城區的皇家園林，包括密雲水庫、頤和園、圓明園等。



市野生動物救護中心鴛鴦科學調查項目負責人史洋介紹說，1月份的統計結果，數量不算多，比預計的要少，這與調查範圍僅限於城區有關。項目組計劃3月再進行一次同步計數，調查範圍將會擴大，有水面的公園都盡可能納入計數範圍。而就雄性多於雌性的問題，有專家推斷雌性鴛鴦繁殖後要哺育小鴛鴦，被天敵攻擊的概率增大，例如猛禽、野貓、黃鼠狼等。但這僅僅是一種推測，還有待科研給出答案。

