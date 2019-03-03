法國荷蘭就航空聯盟持股風波講和

中評社北京3月3日電／法國和荷蘭財政部長3月1日會晤，商定數月內發布法航—荷航集團組織架構和經營模式聯合建議，以照顧雙方利益關切，平息荷蘭政府2月底突然大幅度增持這一航空聯盟股份風波。



【商議】



法國財政部長布魯諾·勒梅爾1日在首都巴黎會晤荷蘭財政大臣沃普克·胡克斯特拉，隨後告訴媒體記者，兩國官員將組成工作組，6月底以前就法航—荷航集團經營策略提出建議。



勒梅爾說：“我們向對方說明自己（的想法）……我們想著眼未來，把法航—荷航集團打造成全球最成功的航空企業。”



荷蘭政府上月底突然大幅增持法航—荷航集團股份，截至2月27日持股14%，逼近法國政府持有的14.3%。



法方一度批評荷方這一舉動“難以理解”和“不友好”，抱怨荷方在沒有告知法方情況下秘密增持股份。



胡克斯特拉1日告訴媒體記者：“我知道我們獲得股份（的方式）不正統，但它出於良好意圖……我們想要建設一個更好的企業，想要確保兩國利益都得到考慮。”



【誘因】



荷蘭政府增持法航—荷航集團股份觸發這一航空聯盟股票價格大跌，截至2月28日晚，股價下跌15%。兩國財長3月1日會晤後，股價回升5.4%。



路透社報道，荷蘭政府突然增持股份可能緣於對航空聯盟新經營政策的擔憂。法航—荷航集團新任總裁本傑明·史密斯去年8月就任，打算進一步融合法國航空公司和荷蘭皇家航空公司，招致荷蘭方面反對。



法國航空公司與荷蘭皇家航空公司2004年組建法航—荷航集團，雙方經營一直相對獨立。法國航空公司2月發布財務報告，顯示受大規模罷工影響，這家航空運營商去年收入2.66億歐元（約合20億元人民幣），遠低於荷蘭皇家航空公司10.7億歐元（82億元人民幣）。



另一方面，荷蘭政府擔憂，深度融合伴隨航線調整，可能減少首都阿姆斯特丹斯希普霍爾機場航班數，削弱這座歐洲第三大機場的投資吸引力並減少就業崗位。



【動機】



法航—荷航集團沒有回應兩國政府這一決定。



路透社報道，荷蘭政府突然增持法航—荷航集團股份獲得荷蘭政界廣泛歡迎。荷蘭定於今年5月舉行參議院選舉，首相馬克·呂特領導的執政聯盟可能失去參議院多數議席。



法國歐洲事務部長納塔莉·盧瓦索認定荷方的做法有政治目的：“企業（經營）政治化不合適。這可能會讓荷蘭選民高興，但你不能出於選舉考慮作出商業決定。”



（來源：新華網）