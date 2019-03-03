美指朝鮮因缺錢　網襲全球銀行盜取資金

中評社北京3月3日電／美國官員稱，面對國際制裁的朝鮮政府極為缺錢，為此平壤出動黑客對美國和世界各地的銀行等企業展開更多網絡襲擊，以盜取資金。隨著河內特金會無果而終，朝鮮無法爭取到國際解除對其制裁，相信這類網絡襲擊可能還會增多。



美國司法部負責國家安全事務的助理部長德莫斯接受有線電視新聞網（CNN）專訪時說，朝鮮近年來迅速成為伊朗、中國和俄羅斯以外的主要網絡威脅，不同之處在於其他國家主要為竊取情報，而朝鮮黑客的目的卻是偷銀行的錢或是勒索錢財。



朝鮮黑客使用各種手段來幹案，例如以勒索軟件（ransomware）入侵攻擊對象的電腦，將其上鎖加密，受害人付款才解鎖。2016年，孟加拉中央銀行的電腦遭入侵，黑客發出35個交易指令，要求從該央行在美國紐約聯邦儲備銀行開設的賬戶轉出9.51億美元（12.86億新元），他們最終盜走8100萬美元。美國聯邦調查局後來查明黑客源自朝鮮。



朝鮮黑客早在2014年就嶄露頭角，當時美國索尼影視娛樂公司發行了一部以暗殺金正恩為題材的搞笑喜劇片，後來黑客入侵該公司網絡，將公司電郵和文件外洩。美國司法部認定黑客受平壤政府指使。



前聯邦調查局官員費蘭特指出，朝鮮的網襲能力在短短幾年內顯著提升，其黑客已成為全球最先進的數碼銀行竊賊。他說：“顯然，國際經濟制裁奏效，迫使朝鮮不得不尋求其他創收辦法。”



美國官員稱，孟加拉央行網絡竊案顯示，朝鮮黑客深知，最好是向那些網襲防禦能力落後的金融機構下手，即使偷的錢不多。儘管美國當局採取了執法行動，朝鮮政府仍持續通過網絡襲擊來籌集經費。



美國司法部去年6月起訴一名朝鮮電腦程序員，指其涉嫌參與索尼黑客攻擊事件、孟加拉央行網絡竊案以及2017年在全球傳播“想哭”（WannaCry）惡意攻擊軟件。



起訴書提到，朝鮮黑客往往假扮求職者，向銀行發出含有惡意軟件的電郵，伺機潛入銀行系統幹案。根據美國司法部和私人網絡安保公司的調查，朝鮮黑客利用這一手法向南美、亞洲、非洲各地的銀行展開了網絡襲擊。



（來源：聯合早報）