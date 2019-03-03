調查：美國全球領導地位落後於中國

中評社北京3月3日電／民調公司蓋洛普的最新調查顯示，美國在全球範圍內的領導地位落後於中國，與俄羅斯基本持平；德國則名列榜首。



蓋洛普在去年3月到12月展開的調查綜合了來自133個國家的受訪者對美國、中國、德國和俄羅斯的全球領導地位的看法。



該調查報告指出，對德國領導地位表示認可的受訪者雖然最多，達39%，卻是首次跌破40%。國際社會對中俄兩國領導地位的積極看法則持續加強，其中對中國領導地位的認可躍升至34%，高於美國的31%，是2009年以來的新高。



俄羅斯繼續保持過去幾年來的穩步上升趨勢，有30%受訪者認可其領導地位，是2008年以來的最高水平。2017年特朗普入主白宮後，美國的全球領導力認可度從2016年奧巴馬主政時期的48%，驟跌到30%，去年稍微回升了一個百分點。



蓋洛普全球管理合夥人克利夫頓說：“現在美國在海外的形象不好，其認可度是以往三位總統任期期間最低的。特朗普的美國優先外交政策無法在全球爭取到朋友。”



蓋洛普的報告指出，美國的低支持率顯示，“國際社會在特朗普執政第一年對美國能否兌現承諾的懷疑如今已根深蒂固”，在這種情況下，“中國的領導地位在‘大國競爭’中獲得了更大的優勢，另一個參與者俄羅斯現在與美國處於更平等的地位。”



調查顯示，美國在非洲的形象最好，52%的非洲人認可美國的領導力，但美國在歐洲只有24%的認可度，在英國為26%，比2017年下降7%。在亞洲地區，當地民眾對德中美俄的認可度分別為36%、34%、32%和32%；不認可度分別是22%、33%、38%和28%。



（來源：聯合早報）