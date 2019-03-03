美駐WTO大使：中國不該享有“發展中國家”特殊待遇

中評社北京3月3日電／美國駐世貿組織（WTO）大使謝伊（Dennis Shea）周四（28日）稱，中國月球探測器已成功在月球背面著陸，但中國仍享有和WTO最窮成員國相同的“發展中國家”特殊待遇，表示這並不合理。



據《日經新聞》報道，美國貿易代表署（USTR）1日也向WTO提出報告，為動用關稅對中國等貿易夥伴施壓做法辯護。報告中稱，美國是個獨立國家，貿易政策是在華府、而非日內瓦制定，因此不會讓WTO上訴機構和爭端解決機制強迫美國接受自己從未同意的義務約束



報告指出，美國需要解決貿易問題的政策空間。USTR的報告概述美國白宮今年度貿易議程，並指美國將針對不公平貿易措施，持續向WTO提出申訴。



美國已對中國2500億美元產品加征關稅，以施壓中國改變在智慧財產權保護、強迫技術轉讓、產業補助、市場開放等不公平措施。中國對此已向WTO提告，指美國關稅措施違反WTO規定。此案最終可能須由WTO上訴機構裁定。



WTO允許成員自行決定是否為“發展中國家”，中國雖是世界第二大經濟體，仍宣稱此地位，以適用“特殊及差別待遇”（S＆D），豁免於特定貿易自由化規定，並得以在貿易談判時能維持較高關稅、高額農業補貼等保護主義政策。S＆D規定讓開發中國家有較長時間履行承諾、可採取擴大貿易機會的措施、農產品補貼額度可高出已開發國家一倍。



（來源：聯合早報）